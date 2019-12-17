加州弗里蒙特, Dec. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 從儀器到試劑，中國的臨床流式細胞儀實驗室目前可以由單一供應商滿足它們對光譜流式細胞術全面需求。Cytek Biosciences Inc. 是在流式細胞儀器的領域處於領先的供應商，其I類IVD流式細胞儀試劑已獲得了中國國家藥品監督管理局（NMPA）的批准。直至目前，Cytek的所有7種申報試劑均已完成了全部註冊程序，可用於全中國的醫院、實驗室和診所的臨床診斷。緊跟Cyek Northern Lights光譜流式細胞儀已經由中國國家藥品監督管理局准許用於臨床的腳步，這一成就使Cytek有能力為中國流式細胞儀市場提供了完整的系統應用 解決方案。



在流式細胞儀的操作中，用於對細胞進行染色以進行分析的試劑至關重要。Cytek的最初試劑系列包括用於淋巴細胞亞群檢測的基本T、B和NK細胞CD標記物。

淋巴細胞亞群檢測，作為最廣泛使用的流式細胞術臨床應用之一，是許多臨床實驗室中進行的一項常見測試。其測試結果在針對免疫缺陷疾病、自身免疫性疾病、腫瘤、病毒感染等許多疾病的診斷和治療中具有獨特的臨床價值，對淋巴細胞亞群的基本檢測分化簇（CD）標記物中包括CD3、CD4、CD8、CD16+56、CD19和CD45，都可以由Cytek提供。。

“獲得NMPA許可並非易事，這是我們持續致力於推動流式細胞儀領域的證明。”Cytek Biosciences首席執行官姜文斌博士說， “我們已經通過了中國的所有法規要求，後續將在全球其他國家取得臨床批准。我們不會鬆懈，直到將大規模多參數流式細胞術的好處帶給更廣大研究人員。”

關於Cytek Biosciences Inc.

Cytek Biosciences Inc.是一家處於領先地位的流式細胞儀解決方案提供商。公司在致力於開發價格合理但具有高端複雜多功能的緊湊型儀器的同時，也對科學家和臨床醫生的工作提供廣泛的服務支持。Cytek總部位於加利福尼亞州弗里蒙特，並在全球設有分支機構和分銷渠道。有關公司及其產品的更多信息，請訪問：www.cytekbio.com。如需了解更多和公司相關信息，請在LinkedIn、Twitter和Facebook上關注Cytek。

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