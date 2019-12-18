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WISeKey将与远邦投资有限公司（“LSI”）在亚洲建立全面伙伴关系

WISeKey宣布与LSI达成股权融资协议

日内瓦/纽约/香港–2019年12月17日——世界领先的网络安全和物联网公司WiSeKey国际控股有限公司(“WISeKey”,瑞士证券交易所代码：WIHN；NASDAQ：WKEY）今日宣布，与远邦投资有限公司（“LSI”）建立全面伙伴关系，深化WISeKey在高增长的亚洲市场占有率，成为亚洲半导体、物联网和区块链服务的领先供应商。

根据有关安排，WISeKey与LSI计划于2020年第一季度在香港成立一家合资企业（“JV”），聚焦亚洲市场的商业机会。为此，WISeKey与LSI已签订谅解备忘录（“MoU”）。LSI进一步同意 通过WISeKey投资约100万美元，投资该JV，并以2.60美元的发行价购入WISeKey的新B类股票。该发行价高于当前交易价。LSI还同意为WISeKey提供3千万瑞士法郎的无担保可转换定期贷款，支持WISeKey在亚洲市场的扩张。根据该贷款条款，WISeKey将可每次提取50万瑞士法郎（或如果双方同意，250万瑞士法郎）定期贷款，年利率为1.5%，贷款总额达3千万瑞士法郎，有效期为24个月。LSI有权在每次提款后（瑞士证券交易所21个交易日）内将提取的贷款转换为新的B类股票，（或在双方同意且法律允许的情况下，转换为美国存托股票（ADSs）。LSI在贷款有效期届满前瑞士证券交易所20个交易日内，未进行转换的任何定期贷款将自动转换为B类股票或ADSs，以当时市价为准。在特定情况下，利息可“以实物支付”，即将利息资本化并加上未偿还贷款的本金总余额。

设立合资企业的目的是在亚洲建立一个由可信领导人主导的市场据点，以在短期内实现利润最大化，并在零售、金融交易、移动通信、汽车、智慧城市、消费品、医疗、智能卡、工业、运输和IT基础设施等领域长期获得声誉良好的分类地位。

WISeKey首席执行官Carlos Moreira表示：“WISeKey已经开始在中国将部分专为中国市场而设的物联网半导体生产本地化，计划未来3年内将其安全芯片安装基数增产至100亿，同时为物联网、区块链、人工智能和WISeCoin设立新的安全微处理器nanoSEAL。 WISeKey物联网拥有超过15亿安全芯片（自2010年起）的安装基数，实际涉及所有物联网领域—自动驾驶汽车、智慧城市、无人机、防伪产品、智能照明、服务器、手机等。VaultIC407的特点在于卓越而丰富的整套安全协议和专为物联网应用定制的安全功能。WISeKey将继续在亚洲和欧洲其他国家制造芯片，公司在中国的新工厂将成为亚洲区主要制造中心。WISeKey中国矢志成为不断增长的中国市场中物联网（IoT）和区块链服务的主要供应商之一。新公司的总体目标是建立一个由可信国内领导人主导的市场据点，以在短期内实现利润最大化，并在零售、金融交易、汽车、智慧城市、消费品、医疗、智能卡、工业、交通和IT基础设施等领域长期获得声誉良好的分类地位。可信半导体是物联网的构造块，它无处不在,涉及自动驾驶汽车、智慧城市、无人机、防伪产品、智能照明、服务器、手机等。虽然中国掌握了采用产自各地的半导体组装产品的工艺（苹果手机是最典型的例子），但其产业愿景是中国技术公司能从单纯的组装商升级为半导体制造商，因此WISeKey有很大机会成为首批在中国大陆建立半导体制造工厂的跨国公司之一。”

LSI Advisors Ltd.行政总裁Jessie Chen表示：“WISeKey是一个极佳的投资机会。”她还表示“作为为物联网和数字身份生态系统提供集成安全产品的全球领导者，WISeKey在规模庞大并快速增长的亚太市场拥有巨大的扩张潜力。我们期待与WISekey合作，通过我们的合资企业进入亚洲市场，并在扩张过程中支持其融资需求。”

H.C. Wainwright & Co.担任WISeKey的财务顾问，负责伙伴关系和相关融资。

关于WISeKey

WISeKey（NASDAQ: WKEY；瑞士证券交易所：WIHN）是一家领先的全球网络安全公司，目前正在使用区块链、人工智能和物联网为人和物品部署大规模数字身份生态系统，尊重人类作为互联网支点。WISeKey微处理器为塑造当今万物联网的普及计算提供了安全保障。WISeKey物联网拥有超过15亿微芯片的安装基数，实际涉及所有物联网领域（联网汽车、智慧城市、无人机、农用传感器、防伪产品、智能照明、服务器、计算机、移动电话、加密货币等）。 WISeKey在物联网的前沿领域拥有独特定位，因为我们的半导体组件产生了大量的大数据，当使用人工智能（AI）进行分析时，可以帮助行业应用在设备发生故障之前作出预测。

我们的技术受到OISTE信任，WISeKey基于瑞士的加密可信根（“RoT”）能在物理和虚拟环境中为物联网、区块链和人工智能提供安全的验证和识别。WISeKey RoT充当公共信任锚，确保物品之间及物品与人之间的在线交易的诚信。有关更多信息，请访问 www.wisekey.com 。

关于远邦投资有限公司

远邦投资有限公司的总部位于香港，专注投资于颠覆性技术和应用科学领域，包括区块链、人工智能、机器学习、扩增实境技术、先进材料、电池技术及相关供应链。LSI与众多技术开发商以及在亚洲从事金融科技、交易技术、电信服务、通信设备和工业系统工程的公司建立了紧密联系。远邦旨在利用这些关系和WISeKey的专有技术、产品及服务供应协助WISeKey扩展亚洲市场。

媒体和投资者联系方式：

WISeKey国际控股有限公司

公司联系人： Carlos Moreira

董事长兼首席执行官

电话：+41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey投资者关系部(美国)

联系人： Lena Cati

Equity集团公司

电话：+1 212 836-9611

lcati@equityny.com

远邦投资有限公司

公司联系人：

通讯经理

电话：+852 2911 1275

info@longstate.com

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