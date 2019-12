NoHo Partners Oyj



SISÄPIIRITIETO 18.12.2019 klo 8.00



Positiivinen tulosvaroitus: NoHo Partners Oyj nostaa vuoden 2019 tulosohjeistustaan



NoHo Partners Oyj päivittää näkymiään ja nostaa ohjeistustaan vuodelle 2019 koko konsernin sekä ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) osalta. Parantuneen tulosnäkymän taustalla on yhtiön kannattavan kasvun strategian toteutuminen etuajassa, henkilöstövuokraustoiminnasta luopuminen sekä onnistunut vuoden 2019 viimeinen kvartaali ravintolaliiketoiminnassa.



- Kannattavan kasvun strategiamme etenee etuajassa ja olemme hyvällä matkalla kohti vuoden 2021 tavoitettamme ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaalia ravintolaliiketoiminnassa. Strategiajaksomme ensimmäisen vaiheen tavoite oli saada tänä vuonna aikaiseksi selkeä tuloskäänne. Olemme nyt onnistuneet nostamaan kannattavuuden hyvälle tasolle, viemään Royal Ravintolat -yrityskaupan synergiat maaliin ja aloittaneet kansainvälistymisen toden teolla. Seuraavassa vaiheessa siirrymme takaisin kasvun radalle kannattavuutta unohtamatta, sanoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.



Uusi tulosohjeistus (18.12.2019 alkaen):

Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä sekä ravintolaliiketoiminnan loppuvuoden näkymistä johtuen NoHo Partners -konsernin liikevaihto on arviolta 270 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 11 prosenttia. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihto on arviolta 270 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali 6,5 prosenttia.



Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.



Aiempi tulosohjeistus (12.11.2019 alkaen):



Henkilöstövuokrausliiketoiminnan järjestelystä sekä ravintolaliiketoiminnan loppuvuoden näkymistä johtuen NoHo Partners arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2019 yhteensä noin 260 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 10 prosentin liikevoittomarginaalin. Ravintolaliiketoiminnan (vertailukelpoisen jatkuvan toiminnan) liikevaihdon arvioidaan olevan noin 260 miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaalin yli 6 prosenttia.

Konsernin ravintolaliiketoiminnan osalta pitkän aikavälin ohjeistus pysyy ennallaan: tavoitteena on saavuttaa noin 350 miljoonan euron liikevaihto ja noin 8 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä. Konserni tulee tarkentamaan tilikauden arviota vuosittain neljännen kvartaalin tulosjulkistuksen yhteydessä.



NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Yes Yes Yes, Stefan’s Steakhouse, Palace, Löyly, Hanko Sushi ja Cock's & Cows. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2018 liikevaihto oli 323,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 100 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna.

