United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 18.12.2019 kello 09:00

United Bankers Oyj:n tavoitteena on siirtyä Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle vuoden 2020 aikana

United Bankers Oyj:n hallitus on 17.12.2019 päättänyt aloittaa selvitystyön Helsingin pörssin päälistalle siirtymisestä. Yhtiö on ollut listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla vuodesta 2014. Yhtiö arvioi, että sen osakkeen noteeraus Helsingin pörssin päälistalla lisäisi yhtiön osakkeen likviditeettiä ja yhtiön tunnettuutta. Päälistalle hakeutumisen arvioitu aikataulu on vuoden 2020 aikana.

”First North -markkinapaikalle listautuminen vuonna 2014 oli merkittävä osa kasvustrategiamme toteuttamista. Siirtyminen Helsingin pörssin päälistalle on luonnollinen askel yrityksemme kehityskaaressa, sillä tavoitteemme on lisätä tunnettuuttamme ja laajentaa omistajapohjaamme. Päälistalla olo tukee myös suunnitelmiamme kasvattaa liiketoimintaamme kansainvälisillä markkinoilla”, toteaa United Bankers Oyj:n toimitusjohtaja Patrick Anderson.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Katri Nieminen, talousjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: katri.nieminen@unitedbankers.fi

Puhelin: 050 564 4787, 09 25 380 349

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.



