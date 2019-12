NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2019/12



Aalborg, 18. december 2019





Senest 1. april 2020 tiltræder nuværende sportschef Inge André Olsen i Oslo-klubben Stabæk Fotball i en tilsvarende rolle i AaB. Den 41-årige nordmand er med sine ni år som sportschef i Stabæk Fotball den i øjeblikket længst siddende på sin post i norsk fodbold.



AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum udtaler:



- I forbindelse med rekrutteringen af en ny sportschef udvalgte vi efter nøje overvejelser fire kandidater fra vores bruttoliste med emner, og i alle fire tilfælde blev vi i de efterfølgende samtaler bekræftet i, at den respektive person ville kunne bestride jobbet som sportschef i AaB – på hver sin facon.



- Blandt de fire velkvalificerede kandidater blev Inge qua vores på forhånd opstillede parametre vores foretrukne valg, og vi er enormt glade for, at det er lykkedes af få en aftale på plads, siger Thomas Bælum.



- Inge er i vores øjne komplet, da han både har været med til at bygge Stabæks akademi op til at være et af Norges bedste, han har præsteret gode transferresultater og har et stort netværk, ligesom han er dygtig kommunikativ og har ry for at udøve et inkluderende lederskab, hvorfor vi har store forventninger til samarbejdet, fortæller Thomas Bælum.



Inge André Olsen supplerer:



- Jeg har fået et vældig godt indtryk af menneskene i klubben og de værdier, AaB står for, og det stod hurtigt klart, at vi har en god kemi sammen, fortæller Inge André Olsen og tilføjer:



- Jeg er optaget af helheden i klubben, ikke bare førsteholdet. Vi skal opfylde drømmene for alle, der hepper på AaB, og vi skal opnå nogle høje, sportslige målsætninger, som handler om at være med helt oppe i toppen af 3F Superligaen.



- Jeg har i Stabæk oparbejdet god erfaring med at udvikle egne spillere, der skal op at spille på førsteholdet. Jeg har arbejdet meget med spillersalg og spillerlogistik, så jeg tror, jeg kan være med til at løfte AaB og bidrage med mine kompetencer til både trænerteamet og den sportslige afdeling ved at stille krav til de leverancekrav, vi har igennem det sportslige system i klubben, siger Inge André Olsen.



- Jeg ser AaB som en familie, hvor folk ønsker hinanden det godt. Folk som ønsker at arbejde hårdt, ønsker at opnå resultater sammen og ønsker at opnå de drømme, man har både i byen Aalborg og internt i klubben. Og så ser jeg AaB som en en storklub i Danmark, som ønsker at konkurrere med de i øjeblikket allerbedste som FC København, FC Midtjylland og Brøndby.



Inge André Olsen indtræder som sportschef i AaB’s ledelse, der i forvejen består af Thomas Bælum, presse- og kommunikationschef Brian Andersen og oplevelseschef Martin Stigaard Skammelsen.



AaB’s direktion udgøres af Thomas Bælum.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Thomas Bælum

Administrerende direktør



For yderligere oplysninger:

Thomas Bælum 2251 7901

Inge André Olsen 0047 930 34 047