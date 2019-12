United Bankers Oyj

YHTIÖTIEDOTE 18.12.2019 kello 09:30

United Bankers Oyj siirtyy IFRS-raportointiin

United Bankers Oyj siirtyy IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaiseen taloudelliseen raportointiin. Yhtiö julkaisee ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen 31.12.2019 päättyvältä tilikaudelta ja esittää vertailutiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta. Aiemmin yhtiön konsernitilinpäätökset ja puolivuosikatsaukset on laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. Yhtiö esittää tässä tiedotteessa keskeiset vaikutukset, jotka aiheutuvat siirtymisestä suomalaisesta tilinpäätösnormistosta IFRS-standardeihin. Siirtymispäivä IFRS-standardeihin on 1.1.2018.

IFRS-raportoinnin käyttöönotto liittyy yhtiön tavoitteeseen siirtyä Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat IFRS:n mukaisesti laaditut yhteenvedot konsernin laajasta tuloslaskelmasta ja konsernitaseesta raportointikausilta 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-30.6.2019 sekä täsmäytys siirtymisen vaikutuksista konsernin voittovaroihin. Taulukoissa esitetyt FAS-tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuihin FAS-konsernitilinpäätöstietoihin 31.12.2017 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomiin FAS-puolivuosikatsauslukuihin 30.6.2019 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta. IFRS-konversion vaikutus konsernin taseeseen ja laajaan tuloslaskelmaan on kuvattu tarkemmin jäljempänä alkaen kohdasta ”1: Laskelmien laatimisperusta”.

Merkittävimmät erot liittyvät seuraaviin eriin:



Tytäryhtiöiden yhdisteleminen konsernitilinpäätökseen

Tiettyjen palkkiokulujen netottaminen palkkiotuottoja vasten

Välityssaamisten ja -velkojen esittäminen taseessa

Vuokrasopimusten käsittely taseeseen sisältyvinä varoina ja velkoina

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernin tuloslaskelmaa ja konsernitasetta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta sekä konsernitasetta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Konsernin keskeiset tunnusluvut (IFRS)

KESKEISET TUNNUSLUVUT, IFRS 1-6/2019 1-12/2018 Liikevaihto, 1000 EUR 14 651 29 705 Liikevoitto (-tappio), 1000 EUR 2 100 5 391 Liikevoitto, % liikevaihdosta 14,3 % 18,1 % Tilikauden voitto, 1000 EUR 1 590 4 228 Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 10,8 % 14,2 % Tulos per osake, EUR 0,17 0,46 Tulos per osake, EUR (laimennusvaikutuksella oikaistu) 0,16 0,43 VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT 1-6/2019 1-12/2018 Käyttökate, 1000 EUR 2 884 7 087 Käyttökate, % liikevaihdosta 19,7 % 23,9 % Oman pääoman tuotto (ROE) % (liukuva 12 kk) 10,6 % 16,9 % Koko pääoman tuotto (ROA) % (liukuva 12 kk) 6,3 % 8,8 % Kulu/tuotto -suhde 0,86 0,82 Omavaraisuusaste % 60,4 % 58,3 %





TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET Liikevaihto = Liiketoiminnan tuotot Käyttökate = Liikevoitto/-tappio + poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä Tulos per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto tai tappio Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Oman pääoman tuotto (ROE) % (liukuva 12 kk) = Liikevoitto/-tappio - tuloverot (liukuva 12 kk) x 100 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus (kauden alun ja lopun keskiarvo) Koko pääoman tuotto (ROA) %(liukuva 12 kk) = Liikevoitto/-tappio - tuloverot (liukuva 12 kk) x 100 Taseen loppusumma (kauden alun ja lopun keskiarvo) Kulu/tuotto -suhde = Palkkiokulut + Korkokulut + Hallintokulut + Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + Liiketoiminnan muut kulut+ arvonalentumiset muista saamisista Liiketoiminnan tuotot Omavaraisuusaste % = Oma pääoma ja määräysvallattomien omistajien osuus x 100 Taseen loppusumma





Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2018

KONSERNIN TASE Tuhatta euroa Lisätieto FAS (tilin-tarkastettu) 31.12.2017 IFRS-oikaisut IFRS (tilin-tarkastamaton) 1.1.2018 VARAT Käteiset varat 2 - 2 Saamiset luottolaitoksilta 6 7 630 -12 7 618 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 300 - 300 Saamistodistukset 2 476 - 2 476 Osakkeet ja osuudet 2 516 - 2 516 Liikearvo 8 139 - 8 139 Muut aineettomat hyödykkeet 8 1 382 -460 922 Aineelliset hyödykkeet 8 354 2 843 3 197 Muut varat 6 4 395 13 999 18 394 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 775 - 775 Laskennalliset verosaamiset 9 4 155 158 Varat yhteensä 27 972 16 524 44 497 VELAT Velat luottolaitoksille 3 000 - 3 000 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille - - - Muut velat 6,8 3 062 16 411 19 473 Siirtovelat ja saadut ennakot 2 341 - 2 341 Laskennalliset verovelat 42 - 42 Velat yhteensä 8 445 16 411 24 856 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 142 - 5 142 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 219 - 7 219 Käyvän arvon rahasto 116 - 116 Kertyneet voittovarat 6,9 4 717 113 4 830 Tilikauden voitto (tappio) 2 333 - 2 333 Määräysvallattomien omistajien osuus - - - Oma pääoma yhteensä 19 527 113 19 641 Oma pääoma ja velat yhteensä 27 972 16 524 44 497





Konsernin laajan tuloslaskelman täsmäytyslaskelma 1.1.2018 – 31.12.2018



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa Lisätieto FAS (tilin-tarkastettu) 1.1.–31.12.2018 IFRS-oikaisut IFRS (tilin-tarkastamaton) 1.1.–31.12.2018 Palkkiotuotot 4 32 363 -3 792 28 571 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 332 - 332 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 2 - 2 Korkotuotot 98 - 98 Liiketoiminnan muut tuotot 2 876 -175 702 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 33 672 -3 967 29 705 Palkkiokulut 4 -7 730 3 792 -3 938 Korkokulut 8 -140 -48 -188 Hallintokulut Henkilöstökulut 7 -11 970 -97 -12 067 Muut hallintokulut 2,5 -5 246 -317 -5 563 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2,3,8 -3 237 1 540 -1 697 Liiketoiminnan muut kulut 2,8 -1 283 449 -834 Arvonalentumistappiot muista saamisista 6 - -27 -27 Liikevoitto (tappio) 4 066 1 325 5 391 Tuloverot 9 -1 238 76 -1 163 Tilikauden voitto 2 828 1 400 4 228 KONSERNIN LAAJA TULOS 2 828 1 400 4 228 Laajan tuloksen jakautuminen 2 828 1 400 4 228 Emoyrityksen omistajille 2 919 1 400 4 319 Määräysvallattomien osuuksien omistajille -91 - -91 Konsernilla ei ole muita laajan tuloksen eriä.





Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2018



KONSERNIN TASE Tuhatta euroa Lisätieto FAS (tilin-tarkastettu) 31.12.2018 IFRS-oikaisut IFRS (tilin-tarkastamaton) 31.12.2018 VARAT Käteiset varat 1 - 1 Saamiset luottolaitoksilta 6 10 901 -18 10 883 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 119 - 119 Saamistodistukset 2 699 - 2 699 Osakkeet ja osuudet 2 490 - 2 490 Liikearvo 2,3,5 17 397 -1 704 15 693 Muut aineettomat hyödykkeet 2,8 1 253 3 013 4 266 Aineelliset hyödykkeet 8 336 2 426 2 762 Muut varat 6 8 655 3 598 12 253 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 707 - 707 Laskennalliset verosaamiset 9 - 135 135 Varat yhteensä 44 558 7 451 52 008 VELAT Velat luottolaitoksille 4 968 - 4 968 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille - - - Muut velat 6,8 6 964 5 583 12 547 Siirtovelat ja saadut ennakot 3 077 - 3 077 Laskennalliset verovelat 9 394 707 1 101 Velat yhteensä 15 403 6 290 21 692 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 142 - 5 142 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 17 242 - 17 242 Käyvän arvon rahasto - - - Kertyneet voittovarat 5,6,7,9 3 845 -239 3 605 Tilikauden voitto (tappio) 2,3,5,6,7,8,9 2 919 1 400 4 319 Määräysvallattomien omistajien osuus 7 - 7 Oma pääoma yhteensä 29 155 1 161 30 316 Oma pääoma ja velat yhteensä 44 558 7 451 52 008





Konsernin laajan tuloslaskelman täsmäytyslaskelma 1.1.2019 – 30.6.2019



KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Tuhatta euroa Lisätieto FAS (tilin-tarkastamaton) 1.1.–30.6.2019 IFRS-oikaisut IFRS (tilin-tarkastamaton) 1.1.–30.6.2019 Palkkiotuotot 4 16 057 -1 756 14 300 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 282 - 282 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 0 - 0 Korkotuotot 29 - 29 Liiketoiminnan muut tuotot 40 - 40 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 16 407 -1 756 14 651 Palkkiokulut 4 -4 023 1 756 -2 267 Korkokulut -60 - -60 Hallintokulut Henkilöstökulut 7,8 -6 229 -2 -6 231 Muut hallintokulut 5 -2 774 -2 -2 776 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2,3 -1 763 979 -784 Liiketoiminnan muut kulut 2,3 -280 -193 -473 Arvonalentumistappiot muista saamisista 6 - 39 39 Liikevoitto (tappio) 1 279 821 2 100 Tuloverot 9 -515 5 -510 Tilikauden voitto 763 826 1 590 KONSERNIN LAAJA TULOS 763 826 1 590 Laajan tuloksen jakautuminen 763 826 1 590 Emoyrityksen omistajille 806 826 1 633 Määräysvallattomien osuuksien omistajille -43 - -43 Konsernilla ei ole muita laajan tuloksen eriä. *IFRS-siirtymän yhteydessä yhtiö on tarkentanut FAS:n mukaisen raportointikauden 30.6.2019 tuloverojen jaksotusta.





Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 30.6.2019



KONSERNIN TASE Tuhatta euroa Lisätieto FAS (tilin-tarkastamaton) 30.6.2019 IFRS-oikaisut IFRS (tilin-tarkastamaton) 30.6.2019 VARAT Käteiset varat 1 - 1 Saamiset luottolaitoksilta 6 9 553 -12 9 540 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 137 - 137 Saamistodistukset 1 718 - 1 718 Osakkeet ja osuudet 2 864 - 2 864 Liikearvo 2,3,5 16 487 -794 15 693 Muut aineettomat hyödykkeet 2,8 1 189 2 801 3 989 Aineelliset hyödykkeet 8 1 988 524 2 512 Muut varat 6 8 192 5 891 14 083 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 717 - 717 Laskennalliset verosaamiset 9 - 93 93 Varat yhteensä 42 845 8 502 51 348 VELAT Velat luottolaitoksille 4 702 - 4 702 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille - - - Muut velat 6 4 826 5 908 10 734 Siirtovelat ja saadut ennakot 3 860 - 3 860 Laskennalliset verovelat 9 394 665 1 059 Velat yhteensä 13 781 6 573 20 354 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 5 142 - 5 142 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18 481 - 18 481 Käyvän arvon rahasto - - - Kertyneet voittovarat 2,3,5,6,7,9 4 603 1 103 5 706 Tilikauden voitto (tappio) 2,3,5,6,7,8,9 806 826 1 633 Määräysvallattomien omistajien osuus 32 - 32 Oma pääoma yhteensä 29 064 1 929 30 993 Oma pääoma ja velat yhteensä 42 845 8 502 51 348 *IFRS-siirtymän yhteydessä yhtiö on tarkentanut FAS:n mukaisen raportointikauden 30.6.2019 tuloverojen jaksotusta.





Kertyneiden voittovarojen täsmäytys

United Bankers -konserni 1.1.2018 31.12.2018 30.6.2019 Kertyneet voittovarat FAS:in mukaan 7 051 6 763 5 409 IFRS-oikaisut: IAS 12 Tuloverot 146 116 87 IAS 38 Aineettomat hyödykkeet - 2 270 3 354 IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - - - IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen - -1 148 -1 489 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -33 -55 -23 IFRS 16 Vuokrasopimukset - -23 - Kertyneet voittovarat IFRS:n mukaan 7 164 7 924 7 338



Rahavirtalaskelman keskeiset muutokset

Merkittävimmät erot rahavirtalaskelmissa liittyvät vuokrasopimusvelkojen esittämiseen rahoituksen rahavirroissa liiketoiminnan rahavirtojen sijaan sekä yrityshankintoihin liittyvien transaktiokulujen esittäminen liiketoiminnan rahavirroissa investointien rahavirtojen sijaan.

Lisätietoja konsernin oman pääoman 1.1.2018, 31.12.2018 ja 30.6.2019 sekä tilikauden 1.1.-31.12.2018 ja 1.1.-30.6.2019 laajan tuloksen täsmäytyslaskelmiin

1. Laskelmien laatimisperusta

Taulukoiden sisältämä taloudellinen informaatio on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä IAS- ja IFRS-standardeja ja SIC- ja IFRIC-tulkintoja, jotka ovat olleet voimassa 31.12.2019 kuitenkin siten, että IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia on noudatettu jo avaavassa taseessa 1.1.2018 sekä laskelmassa 31.12.2018. Laskelmassa 30.6.2019 IFRS 16:tta on sovellettu jo konsernin FAS-raportoinnin mukaisissa laskelmissa. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla viitataan niihin standardeihin ja tulkintoihin, jotka on hyväksytty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti.

United Bankers -konsernin tilinpäätös on aikaisemmin laadittu suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Lisäksi tilinpäätös on aikaisemmin laadittu noudattaen Finanssivalvonnan Määräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita 2/2016: Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus. Konserni on paikallisen kyseisen Määräyskokoelman johdosta siirtynyt noudattamaan IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia 1.1.2018 ja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019.

Laskelmien laadinnassa on sovellettu IFRS 1 -standardia: Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Ensilaatijan helpotuksena IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia ei ole sovellettu takautuvasti hankintoihin, jotka ovat toteutuneet ennen 1.1.2018.

2. Tytäryhtiöinä käsitellyt yhtiöt: IFRS-standardien aiheuttamat muutokset FAS-raportointiin verrattuna

Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö United Bankers Oyj:n sekä tytäryhtiöt, joihin emoyhtiöllä on määräysvalta.

IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardin mukaan määräysvalta ratkaisee, yhdistelläänkö yhteisö emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Riippumatta siitä millä tavoin sijoittaja on osallisena yhteisössä (sijoituskohde), sijoittajan on ratkaistava, onko se emoyritys arvioimalla, onko sillä määräysvalta sijoituskohteessa. Sijoittajalla on määräysvalta sijoituskohteessa, kun se olemalla osallisena sijoituskohteessa altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja sijoittaja pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa.

Konsernin keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike ja hankitun yhtiön yksilöitävissä olevat varat ja vastattavaksi otetut velat (yhteensä nettovarat) on arvostettu käypään arvoon hankintahetkellä. Nettovarat ylittävä osuus hankintamenosta esitetään liikearvona. Mikäli hankintameno on pienempi kuin nettovarojen käypä arvo, erotus tuloutetaan välittömästi.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardien soveltaminen aiheutti muutoksia tytäryhtiöinä käsiteltäviin yhtiöihin ja hankintamenolaskelmiin niiltä osin, kun hankinnat ovat tapahtuneet 1.1.2018 jälkeen. Suomen Pankkiiriliike Oy:n hankinta ja KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankinta on käsitelty IFRS 3 -standardin mukaisesti ja niille on laadittu IFRS 3 mukaiset hankintamenolaskelmat.

IFRS:n soveltamisen aiheuttamat muutokset on esitetty hankintakohtaisesti alla:

Suomen Pankkiiriliike Oy

United Bankers Oyj hankki Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan 31.1.2018. IFRS-siirtymän yhteydessä hankinnasta on laadittu IFRS 3 -standardin mukainen hankintamenolaskelma, jossa on tehty käyvän arvon oikaisu koskien asiakassuhteita (3,5 miljoonaa euroa). Asiakassuhteiden arvo on kirjattu aineettomiin hyödykkeisiin. Tunnistetut aineettomat hyödykkeet ovat poistojen kohteena, ja niille on määritelty rajoitettu kymmenen vuoden taloudellinen vaikutusaika. FAS:ssa kaupantekohetkellä taseeseen aktivoidut transaktiokulut, yhteensä 0,3 miljoonaa euroa, on kirjattu tulosvaikutteisesti kuluksi vuodelle 2018. Lisäksi FAS:n mukaiset konserniliikearvon poistot on peruttu.

KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminta

United Bankers Oyj hankki KJK Capital Oy:n varainhoitoliiketoiminnan hankkimalla koko KJK Invest Oy:n osakekannan 19.10.2018. IFRS 3 -standardin mukaisesti laaditun hankintamenolaskelman mukaan on käyvän arvon oikaisuna kirjattu asiakassuhteina yhteensä 0,5 miljoonaa euroa aineettomiin hyödykkeisiin. Asiakassuhteet poistetaan kymmenen vuoden määräajassa. Kaupantekohetkellä FAS:n mukaan osaksi hankintamenoa aktivoidut transaktiokulut 12 tuhatta euroa on kulukirjattu tulosvaikutteisesti 31.12.2018 päättyneelle tilikaudelle. Lisäksi FAS:n mukaiset konserniliikearvon poistot liittyen KJK-kauppaan on peruttu.

UB Real Asset Management Oy

UB Real Asset Management Oy oli United Bankers Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka sulautui UB Omaisuudenhoito Oy:öön 30.6.2018. United Bankers nosti omistuksensa UB Real Asset Management Oy:ssä 100 prosenttiin vuonna 2017. Ennen 1.1.2018 tapahtuneisiin hankintoihin on sovellettu IFRS 3:n mukaista helpotusta olla oikaisematta hankintamenolaskelmia. UB Real Asset Managementin vähemmistöhankintaan liittyy kuitenkin edelleen mahdollisia lisäkauppahintoja, joiden määrät vahvistuvat määrättyjen rahastojen vuosien 2019 ja 2020 tuottosidonnaisten palkkioiden perusteella. Nämä lisäkauppahinnat oikaistaan IFRS-tilinpäätöksessä tulosvaikutteisiksi vuosille 2019 ja 2020. Vuoden 2018 raportointikaudelle lisäkauppahintoja on kirjattu kuluksi 47 tuhatta euroa ja vuoden 2019 alkuvuodelle on kirjattu kuluksi arvion perusteella 0,2 miljoonaa euroa.



Muut muutokset

United Bankers myi investointipankkitoimintaa harjoittaneen Ruotsin tytäryhtiönsä kesäkuussa 2018. IFRS-raportoinnissa FAS:n mukaista tytäryhtiön myyntivoittoa on vertailukaudella oikaistu -0,2 miljoonalla eurolla, mikä johtui myydyn tytäryhtiön FAS:n mukaisten liikearvopoistojen perumisesta alkuvuodelta 2018.

3. Liikearvo

Liikearvo, joka on syntynyt 1.1.2018 jälkeen tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisissä, on kirjattu määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa käyvin arvoin määritettynä ylittävät konsernin osuuden hankitun nettovarallisuuden käyvästä arvosta. Aikaisemmat liikearvot on jäädytetty 31.12.2017 tasolle.

IFRS:n mukaisesti liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestausta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumistappioilla.

IFRS-tilinpäätöksessä on peruutettu FAS:n mukaisessa tilinpäätöksessä tehdyt liikearvopoistot tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa sekä tilikaudelta 1.1.–30.6.2019 yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Poistot on palautettu osaksi liikearvoa. Liikearvosta on tehty IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin mukainen arvonalentumistestaus.

4. Palkkiotuottojen ja palkkiokulujen esittäminen

Konserni on IFRS-siirtymässä muuttanut palkkiotuottojen ja -kulujen esittämistapaa siten, että palkkiotuottoihin kohdistuvat suorat oikaisuerät, kuten asiakasalennukset ja ulkopuolisten, konsernin hallinnoimien rahastojen palkkiokulut, on vähennetty palkkiotuotoista. IFRS-raportoinnissa kyseisiä eriä käsitellään muuttuvina vastikkeina. Palkkiokuluissa esitetään tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja jakeluun sekä toimeksiantojen toteuttamiseen liittyvät palkkiokulut.

5. Määräysvallattomien omistajien osuudet

Tilikauden tuloksen jakautuminen emoyhtiön omistajien osuuteen ja määräysvallattomien omistajien osuuteen on esitetty laajan tuloslaskelman yhteydessä. Konsernilla ei ole muun laajan tuloksen eriä. Tilikauden tulos kohdistetaan määräysvallattomille omistajille siinäkin tapauksessa, että sen seurauksena määräysvallattomien omistajien osuudesta tulisi negatiivinen. Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta on esitetty taseessa osana omaa pääomaa. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa on määritetty suhteellisena osuutena hankinnan kohteen nettovarallisuudesta.

Konserni on hankkinut osuuksia määräysvallattomilta omistajilta 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja 0,1 miljoonalla eurolla vuonna 2019. Nämä hankinnat on IFRS-siirtymissä oikaistu IFRS 10:n mukaisiksi ja käsitelty oman pääoman sisäisinä järjestelyinä. FAS:n mukaisessa konsernitilinpäätöksessä nämä oli käsitelty liikearvoa lisäävinä tapahtumina.

6. Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu ja arvostaminen

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisesti konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu arvostettavaksi joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti tai jaksotettuun hankintamenoon. Käypään arvoon lisätään kyseisen erän hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot, kun kyseessä on rahoitusvara tai -velka, joka luokitellaan arvostettavaksi jaksotettuun hankintamenoon. Jaksotettuun hankintamenoon on arvostettu lainasaamiset, pankkisaamiset, välityssaamiset ja myyntisaamiset sekä vuokrasopimusvelat ja muut velat.

IFRS 9:n mukaan jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviksi luokitelluista rahoitusvaroista kirjataan odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä. Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä on kirjattu 1.1.2018 kertyneisiin voittovaroihin ja kausille 1.1.–31.12.2018 ja 1.1.–30.6.2019 kohdistuva muutos on puolestaan kirjattu tilikauden tulokseen. Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä kohdistuu seuraaviin tase-eriin: saamiset luottolaitoksilta ja muut varat sekä arvopapereiden myyntiin liittyvät saamiset. Näillä vähennyserillä ei ollut IFRS-siirtymässä olennaista vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen.

Konsernin FAS:n mukaisessa raportoinnissa sijoitukset on arvostettu käypään arvoon tulosvaikutteisesti. IFRS-siirtymä ei aiheuttanut oikaisuja sijoitusten arvostamiseen.

Välityssaamisten ja -velkojen esittäminen

IFRS:n mukaan konserni esittää asiakkaiden arvopaperikauppoihin liittyvät välityssaamiset ja välitysvelat konsernin taseessa bruttomääräisinä. Konserni on muuttanut IFRS-siirtymässä aiemman FAS:n mukaisen nettokäsittelyn vastaamaan IFRS:n mukaista esitystapaa. Välityssaamiset ja –velat esitetään taseen erissä Muut varat ja muut velat.

7. Henkilöstökulujen jaksotukset

Osana IFRS-siirtymää konsernissa on kirjattu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesta palkitsemisjärjestelystä osakkeina maksettavien palkkioiden osalta henkilöstökuluksi tuloslaskelmaan ja vastaava 0,1 miljoonan euron oikaisu konsernin voittovaroihin kaudelle 1.1.–31.12.2018 ja 52 tuhannen euron oikaisukaudelle 1.1.–30.6.2019.

8. Muut oikaisut

Konserni on esittänyt vuokrahuoneistojen perusparannusmenot FAS-raportoinnissa muina pitkävaikutteisina menoina aineettomissa hyödykkeissä. IFRS-raportoinnissa erät esitetään aineellisina hyödykkeinä, joten IFRS-siirtymässä erät on uudelleenluokiteltu 31.12.2018 ja 30.6.2019 aineellisiin hyödykkeisiin.

Konserni on FAS-raportoinnissa vuoden 2019 alusta lähtien käsitellyt vuokrasopimukset IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti kirjaamalla sopimukset taseeseen käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokrasopimusveloiksi. IFRS-siirtymässä IFRS 16 -standardia on sovellettu 1.1.2018 lähtien. Taseeseen on kirjattu 1.1.2018 käyttöoikeusomaisuuseriä yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelkoja 2,4 miljoonaa euroa. IFRS-tuloslaskelmalla kaudella 1.1.–31.12.2018 on vuokrasopimuksiin liittyviä poistoja kirjattu 0,5 miljoonaa euroa, peruutettu vuokrakuluja 0,5 miljoonaa euroa sekä kirjattu rahoituskuluihin korkokuluja.

Konserni on FAS-tilinpäätöksessään tilikaudelta 2018 aktivoinut taseeseen verkkopalveluidensa kehittämisestä aiheutuneet henkilöstökulut. IFRS-oikaisuna vastaavat menot 50 tuhatta euroa on oikaistu raportointikaudelle 1.1.–30.6.2019. Kehittämismenot poistetaan viidessä vuodessa.

9. Laskennalliset verosaamiset ja verovelat

Konserni on kirjannut IFRS-siirtymässä 31.12.2018 päättyneelle tilikaudelle tytäryhtiöiden käyttämättömistä verotuksessa vahvistetuista tappioista yhteensä 0,2 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen. Johto on arvioinut, että tulevaisuudessa yhtiöissä syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää.

Oikaisuista, jotka ovat aiheuttaneet väliaikaisia eroja kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välillä on kirjattu laskennalliset verot.

Laskennallisia verosaamisia on kirjattu IFRS 16 -standardin mukaisesta vuokrasopimusten käsittelyyn liittyvästä tulosvaikutuksesta ja odotettavien luottotappioiden kirjaamisen tulosvaikutuksesta. Muutosten vaikutus ei ole olennainen.

Laskennallista verovelkaa on kirjattu IFRS-siirtymän yhteydessä tehdyistä oikaisuista tytäryhtiöiden hankintamenolaskelmiin. IFRS:n mukaan laadituissa laskelmissa 31.12.2018 ja 30.6.2019 konserni on kirjannut IFRS 3 -standardin mukaisesti hankintalaskelman käypien arvojen kohdistuksesta Suomen Pankkiiriliikkeen ja KJK Capitalin toimintojen hankintaan liittyvää laskennallista verovelkaa yhteensä 0,7 miljoonaa euroa. Laskennallinen verovelka on kirjattu tunnistettujen asiakassuhteiden käyvän arvon oikaisusta.

United Bankers Oyj

Hallitus

