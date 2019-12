December 18, 2019 03:54 ET

December 18, 2019 03:54 ET

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2019 har Investeringsforeningen Investin nu estimeret følgende ureviderede udlodninger for foreningens afdelinger for 2019:

Afdeling ISIN Udbytte i kr. pr. andel EMD Local Currency DK0060542504 kr. 2000,00 Advice Capital Globale DK0060696656 kr. 6,10 Sampension Globale Aktier KL DK0061074861 kr. 1,90 Sampension Obligationer KL DK0061076213 kr. 3,40

Det bemærkes, at der alene er tale om estimerede udlodninger, hvorfor der vil kunne ske ændringer. Der gøres endvidere opmærksom på at fx handelsaktivitet mv. i den resterende del af året kan påvirke de estimerede udlodninger i såvel opadgående som nedadgående retning.

Endelige estimerede udlodninger vil blive offentliggjort på Nasdaq Copenhagen A/S den 21. januar 2020 med sidste handelsdag inkl. udlodning den 27. januar 2020 og første handelsdag ex udlodning den 28. januar 2020. Udlodningen forventes udbetalt til investorerne den 30. januar 2020.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.





Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil