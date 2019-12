Coop Pank aktsiaseltsi (registrikood 10237832) aktsionäride üldkoosolek otsustas 08.11.2019 muuta Coop Pank aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada see uues redaktsioonis.

Täna, 18.12.2019 registreeriti muudetud põhikiri Äriregistris ning uus põhikiri on seega jõustunud. Koos põhikirja muudatustega on muutunud ka Coop Pank aktsiaseltsi ärinimi – uueks ärinimeks on Coop Pank AS.

Põhikiri on kättesaadav Coop Pank AS-i veebileheküljel https://www.cooppank.ee/investorile .

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 24 pangapunkti. Pangal on 61 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.