MONTRÉAL, 18 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou « Critical Elements ») (TSX-V: CRE) (US OTCQX: CRECF) (FSE: F12) est heureuse de faire le point sur ses activités. Au cours des derniers mois, la Société a été en constante communication avec les autorités réglementaires provinciale et fédérale concernant l’obtention des permis nécessaires pour le projet Rose lithium-tantale (« Rose » ou le « Projet »). Critical Elements a transmis, cette semaine, au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (le « MELCC ») et à l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (la « LCEE ») les renseignements. La Société s’attend à recevoir des nouvelles dans les 4 à 6 prochaines semaines.

Discussions avec les partenaires stratégiques et le financement de projets

La Société continue de travailler en étroite collaboration avec son conseiller financier, Canaccord Genuity Corp., afin d’évaluer l'intérêt de partenaires stratégiques mondiaux qui cherchent à accélérer la mise en production de Rose Lithium-Tantale.

Dans le cadre du processus, Critical Elements et leur conseiller sont en contact avec un certain nombre de partenaires stratégiques potentiels, notamment les fabricants automobiles, les fabricants de cathodes et de batteries. Ces discussions devraient se poursuivre au cours de l’année prochaine.

« Les utilisateurs finaux potentiels reconnaissent que notre équipe a la capacité de livrer avec succès des produits de lithium et que notre stratégie de développement offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs des principaux utilisateurs finaux. Nous restons confiants de notre capacité à réaliser un partenariat stratégique avec un grand utilisateur final de produits de lithium », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, président du conseil et chef de la direction de Critical Elements.

En parallèle, nous continuons de travailler avec diverses institutions financières et prêteuses afin d’explorer les opportunités de financement par emprunt de projets pour la construction de Rose.

Autres développements clés

Critical Elements est également heureuse de réitérer certains des progrès réalisés au cours des derniers mois, tel que des intérêts communs de collaboration des communautés locales avec ceux de la Société, ainsi que l'avancement de l'ingénierie de projet de Rose.

Entente sur les répercussions et les avantages

En juillet 2019, Nation crie d’Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la Nation crie et la Société ont signé une entente sur les répercussions et les avantages, intitulée l’Entente Pikhuutaau (l’ « Entente Pikhuutaau »), concernant le développement et l’exploitation de Rose dans Eeyou Istchee.

L’Entente Pikhuutaau encadrera la relation à long terme entre les parties, tout en tout tenant compte des activités traditionnelles cries et en maximisant les retombées économiques et le développement social pour les Cris à toutes les phases du Projet, une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, dans une perspective de développement durable. Elle prévoit des occasions de formation, d’emplois et d’affaires pour les Cris, et particulièrement les Cris d’Eastmain, dans le cadre du Projet, ainsi que la collaboration et la participation des parties cries avec Critical Elements dans la surveillance environnementale durant toutes les phases du Projet. L’Entente Pikhuutaau assure également des retombées financières à long terme pour les parties cries, conformément à la Politique minière de la Nation crie et à l’approche adoptée par Critical Elements de développer le Projet tout en assurant la promotion du développement économique et social des Cris d’une manière qui soit avantageuse pour toutes les parties.

Ingénierie du projet

En octobre 2019, le Groupe Primero (« Primero ») a complété avec succès la première phase du contrat d’implication anticipée de l’entrepreneur (« ECI ») intervenue avec la Société. Primero a également fourni un prix maximum garanti (« PMG ») pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (« IAC ») du projet Rose. Ce coût forfaitaire PMG est dans le même ordre de grandeur que les coûts estimés dans l'étude de faisabilité du Projet publiée le 29 novembre 2017.

Primero offre également à la Société ses services pour l’IAC en tant que “package” totalement intégré si le montant forfaitaire final se situe dans le cadre du PMG et si les paramètres techniques et commerciaux sont respectés au cours de la seconde phase.

Un résumé des points recommandés pour l’ECI est détaillé ci-dessous :

Phase I de l’ECI - Prix maximum garanti (« PMG ») : Revoir et intégrer toute la conception et les données existantes Effectuer une analyse en profondeur et optimiser la conception au moyen de revues, d’ingénierie de la valeur ajoutée et d’études comparatives Valider les quantités et les prix Lancer les livrables d'ingénierie sélectionnés pour atteindre une définition technique nominale de 25 % Formuler un PMG pour l’usine de traitement et l’infrastructure associée

Soumettre une proposition et un calendrier pour passer à l’étape suivante





Phase II de l’ECI - Conception technique initiale (« CTI ») : Développer et finaliser la sélection d’un ensemble de livrables d’ingénierie pour atteindre une définition technique nominale de 40 % Avancer les lots d'équipements critiques et à long délai de livraison au statut « prêt pour l'attribution » Compléter la stratégie contractuelle et le partenariat pour la construction Optimiser et réduire la contingence relative au PMG afin de formuler un coût forfaitaire (« CF ») pour l'ingénierie, les achats et la construction (« IAC ») de l'usine de traitement ainsi que de l'infrastructure de traitement associée Soumettre une proposition complète et ferme avec un échéancier à Critical Elements pour le contrat IAC-CF (la Société s’attend à ce que le coût forfaitaire estimé corresponde à l’étude de faisabilité (Étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale, WSP, 29 novembre 2017)) Exécution de IAC-CF



Soutien à l'exploitation et à l’entretien pour l'ensemble des services

Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, chef de la direction de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

À propos de Corporation Lithium Éléments Critiques

La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par Critical Elements (Étude de faisabilité du projet Rose lithium-tantale, WSP, 29 novembre 2017) qui est basée sur des prédictions de prix de 750 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5 % Li 2 O), de 1 500 $ US/tonne de concentré de lithium de qualité technique (6 % Li 2 O), et de 130 $ US/kg pour le Ta 2 O 5 contenu dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0,75 $ US/$ CA. Le taux de rendement interne (« TRI ») du projet Rose lithium-tantale est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. La période de recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du projet Rose lithium-tantale est estimé à 48,2 % et la VAN avant impôts à 1 257 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 % (voir communiqué du 6 septembre 2017). L’analyse financière repose sur les ressources minérales indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d’une ressource minérale dont la quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l’application appropriée des paramètres techniques et économiques, la planification minière et l’évaluation de la viabilité économique du dépôt. Le plan de minage prévoit l’extraction de 220,2 Mt de matériel composé de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage moyen est de 7,2 tonnes de stériles par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été estimé à 4 600 tonnes par jour, pour 350 jours d’exploitation par année. Le plan d’exploitation à ciel ouvert permet une durée de vie de la mine de 17 ans. La mine produira un total de 26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li 2 O et 133 ppm de Ta 2 O 5 . L’usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.

RENSEIGNEMENTS :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

jslavallee@cecorp.ca

www.cecorp.ca

