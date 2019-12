Médecine Nucléaire/ Radiopharmacie/Logistique

Loos, France, siège d'Isovital, 18 décembre 2019 :

Radiopharma Logistics Group (RLG) : Isovital - Élargissement de l’offre de services

Fort de ses livraisons quotidiennes dans l’ensemble des cliniques et hôpitaux de France et du Benelux, le RLG élargit son offre de « services de transports et livraisons » aux produits pharmaceutiques, petits matériels et consommables, pour ses clients en médecine nucléaire et tomographie.

Philippe Sueur, Président d’Isovital a déclaré : « Ces nouveaux services permettent d’apporter à nos clients davantage encore de sûreté pour leurs acheminements sensibles dans les services de médecines nucléaires ; ils contribueront aussi à diminuer les flux routiers et à réduire le nombre de véhicules sur les sites hospitaliers et cliniques ».

Fabrice Nibart, President d’Isolife a ajouté : « En plus des livraisons de radio-pharmaceutiques pour le diagnostic et la thérapie, je suis ravi que nos clients actuels et nouveaux puissent profiter de ces synergies au cœur desquelles se trouvent l’enjeu majeur de respects des horaires pour l’ensemble des parties prenantes ».

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Service international (ISI), toutes trois certifiées ISO 9001 V2015. Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans les transports radioactifs de types A et B, le transport de radio pharmaceutiques et de matière sensibles pour des organisations d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International, en Belgique (ISI). En 2019, plus de 11 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.radiopharmalogistics.com/

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/

Contact RLG : Sandra Roque-Verhoye

sverhoye@isovital.fr

+33 (0) 3 20 16 02 49