MONTRÉAL, 18 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer que l’exploration reprendra dans les prochaines semaines sur ses projets Mythril et Mythril régional (100% Midland).



La campagne d’exploration de l’hiver inclura des levés de polarisation provoquée (« PP ») sur les champs de blocs à cuivre-or-molybdène-argent et à or trouvés en 2019 au nord-est et au nord des indices principaux de Mythril. Des levés PP totalisant 153 kilomètres seront également réalisés sur d’autres indices et champs de blocs à cuivre-or-molybdène-argent découverts en 2019 sur des blocs de claims adjacents au bloc principal de Mythril (« projet Mythril régional »).

De plus, une modélisation 3D des travaux incluant les forages réalisés en 2019 sur Mythril sera effectuée. Ces prochains levés et le modèle3D serviront à définir les prochaines cibles pour une campagne de forages d’hiver/printemps sur les projets Mythril et Mythril régional.

Faits saillants de la prospection 2019 sur le projet Mythril

Plusieurs nouveaux champs de blocs minéralisés ont été découverts en 2019 à plusieurs kilomètres au nord et au nord-est des indices connus à Mythril. Ces nouveaux secteurs à fort potentiel seront couverts par un large levé PP (dipôle-dipôle) durant les prochaines semaines, pour définir des cibles de forage pour une campagne d’hiver. Noter que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs obtenues ne sont pas représentatives des zones minéralisées.

Champs de blocs situés à 5 km au nord-est des indices principaux de Mythril : quarante-huit (48) blocs répartis sur une zone de 1,2 km de long par 200 m de large. Moyenne de 0,78 % Cu, 0,56 g/t Au, 0,07 % Mo et 6,73 g/t Ag (1,49 % éq.Cu*) (échantillons choisis), et jusqu’à : 8,6 % Cu, 10,4 g/t Au, 25,6 g/t Ag (15,43 % éq.Cu*) (échantillon #410279), et 0,83 % Mo (échantillon #410288) ; échantillons choisis. Résultats publiés le 5 septembre 2019.





répartis sur une zone de 1,2 km de long par 200 m de large. Moyenne (échantillons choisis), et jusqu’à : (échantillon #410279), et 0,83 % Mo (échantillon #410288) ; échantillons choisis. Résultats publiés le 5 septembre 2019. Deux (2) champs de blocs dominés par la bornite ( vingt-et-un (21) blocs ), 2 kilomètres au nord de Mythril. Moyenne de 0,66 % Cu, 0,36 g/t Au, 6,14 g/t Ag (0,95 % éq.Cu*) (échantillons choisis), avec jusqu’à : 2,09 % Cu, (échantillon #410575) et 1,52 g/t Au (échantillon #410574). Résultats publiés le 5 septembre 2019.





), 2 kilomètres au nord de Mythril. (échantillons choisis), avec jusqu’à : 2,09 % Cu, (échantillon #410575) et 1,52 g/t Au (échantillon #410574). Résultats publiés le 5 septembre 2019. Champs de blocs aurifères dans la partie nord-est du projet Mythril ( 2,84 g/t Au, 2,83 g/t Au, 0,59 g/t Au ; échantillons choisis), combinés à de faibles teneurs en cuivre (<0,15% Cu) et molybdène (<0,01 % Mo). La minéralisation consiste en pyrite (jusqu’à 1%), magnétite et des traces de chalcopyrite dans une granodiorite altérée en biotite. Il s’agit de la première occurrence de minéralisation dominée par l’or sur Mythril. Les secteurs situés au nord, à l’est et à l’ouest de ces blocs sont inexplorés. Ces résultats ont été publiés le 7 novembre 2019.





; échantillons choisis), combinés à de faibles teneurs en cuivre (<0,15% Cu) et molybdène (<0,01 % Mo). La minéralisation consiste en pyrite (jusqu’à 1%), magnétite et des traces de chalcopyrite dans une granodiorite altérée en biotite. Il s’agit de la Ces résultats ont été publiés le 7 novembre 2019. Dix (10) nouveaux blocs de granodiorite minéralisés en Cu-Au-Mo-Ag découverts juste au sud des blocs aurifères précédents. Ces blocs ont titré une moyenne de 0,32 % Cu, 0,38 g/t Au, 0,04 % Mo et 4,7 g/t Ag (0,77 % éq.Cu*) (échantillons choisis). Ces blocs sont plus riches en or comparativement aux autres indices du projet Mythril. Ces observations suggèrent une augmentation systématique du contenu en or vs le cuivre vers l’est et vers le nord du projet. Ce type de zonation à l’échelle pluri-kilométrique est typique des grands systèmes hydrothermaux. Ces résultats ont été publiés le 7 novembre 2019.

Faits saillants de la prospection 2019 sur le projet Mythril régional

Plusieurs nouveaux indices et champs de blocs à cuivre-or-molybdène-argent ont également été découverts en 2019 sur le projet Mythril régional, qui consiste en plusieurs blocs de claims localisés au nord, est et sud-est du projet Mythril. Tous les résultats présentés plus bas ont été publiés le 31 Octobre 2019. Ces nouvelles découvertes combinées aux indices du projet Mythril permettent d’identifier un nouveau domaine à Cu-Au-Mo-Ag dans la partie est de la Baie-James. Des levés de polarisation provoquée (PP) seront réalisés dans les prochaines semaines dans les secteurs de l’indice Tornado, des indices et champs de blocs Faramir/Boromir, et de l’indice Chisaayuu.

Nouvel indice Tornado à Au-Cu-Mo, avec des teneurs jusqu’à 4,7 g/t Au et 0,39 % Cu en échantillon choisis ; bloc minéralisé titrant 3,13 g/t Au et 0,35 % Cu (échantillon choisi) dans le même secteur (bloc de claims Tilly sud, secteur Pasithée).





et 0,39 % Cu en échantillon choisis ; bloc minéralisé titrant et 0,35 % Cu (échantillon choisi) dans le même secteur (bloc de claims Tilly sud, secteur Pasithée). Nouvel indice Faramir, titrant jusqu’à 0,34 % Cu en échantillons choisis, et champ de blocs Boromir, contenant vingt-deux (22) blocs minéralisés titrant une moyenne de 0,12 % Cu (échantillons choisis ; bloc de claims Tilly sud, secteur ouest). Ces indices et champs de blocs se présentent sous la forme de denses stockworks de veines de quartz, chlorite, ankérite, épidote dans des granitoides très fortement altérés . Nouvel indice et blocs de molybdène situés au nord-est de Faramir, titrant jusqu’à 1,72 % Mo (échantillon choisi d’un bloc d’origine locale).





. Nouvel indice et blocs de molybdène situés au nord-est de Faramir, titrant jusqu’à 1,72 % Mo (échantillon choisi d’un bloc d’origine locale). Nouvel indice de Cu-Mo-Au sur le bloc de claims Chisaayuu : neuf (9) échantillons choisis de granodiorite minéralisée titrant une moyenne de 0,11 % Cu, 0,01 % Mo et 0,2 g/t Au, avec des teneurs allant jusqu’à 0,7 g/t Au et 0,22 % Cu (échantillon A0350715), et 0,03 % Mo (échantillon A0350714). À environ 800 mètres au sud-ouest de l’indice, un échantillon choisi d’un bloc de diorite a titré 0,75 g/t Au, 0,11 % Cu, 0,06 % Mo, 9,9 g/t Ag et 0,38 % Zn.





Nouvel indice de Mo-Au-Cu sur le bloc de claims Corvette : jusqu’à 3,84 g/t Au et 0,45 % Mo (échantillon choisi d’un bloc d’origine locale) ; jusqu’à 1,79 % Mo (échantillon choisi d’un affleurement).

Forages 2019 sur le projet Mythril

Les meilleurs résultats des forages 2019 sur Mythril (Phases 1 à 3) sont résumés ici. Noter que l’épaisseur vraie des intervalles de forages rapportés ici ne peut être déterminée avec les informations disponibles.

Phase 1 (publié le 16 mai 2019) : MYT-19-06 : 1,07 % Cu, 0,37 g/t Au, 8,87 g/t Ag (1,41 % éq.Cu*) sur 12,55 mètres.





Phase 2a (publié le 30 juillet 2019) : MYT-19-11 (1300E): 1,34 % Cu, 0,69 g/t Au, 0,04 % Mo et 9,54 g/t Ag (2,04 % éq.Cu*) sur 9,00 mètres.





Phase 2b (publié le 5 septembre 2019) : MYT-19-24 (200E): 1,61 % Cu, 0,09 g/t Au, 0,01 % Mo et 6,7 g/t Ag (1,77 % éq.Cu*) sur 3,12 mètres.





Phase 3 (publié le 5 novembre 2019) : MYT-19-33 (1200E) : 0,11 % Cu, 0,06 g/t Au et 2,7 g/t Ag (0,19 % éq.Cu*) sur 93,1 mètres.

*Prix des métaux utilisés pour calculer la teneur en éq.Cu : Au : 1 285 $/oz, Cu 2,77 $/lb, Ag 15 $/oz, Mo 10,90 $/lb. Une récupération de 100 % des métaux est présumée.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d’exploration et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l’or par pyroanalyse standard sur une fraction de 30 grammes avec fini par spectroscopie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES; Au-ICP21) ou avec fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d’ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisée pour les hautes teneurs.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord du Québec chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique de ce communiqué.

