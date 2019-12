Will Vukovic, participant du programme des emplois verts pour les jeunes d’APLA Canada et employé de Mosaic Forest Management, entreprise certifiée SFI

OTTAWA, 18 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- À travers le Canada, les jeunes seront mieux appuyés dans leur entrée sur le marché du travail en 2020 et par après grâce au soutien rehaussé d’Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada), une petite OSBL dynamique et performante qui a démontré sa capacité de jouer dans la cour des grands.



Grâce en bonne partie du soutien financier du gouvernement du Canada et de l’engagement exemplaire de nombreux employeurs issus des réseaux de la Sustainable Forestry Initiative (SFI) et du Conseil canadien des parcs (CCP), APLA Canada – une initiative de la SFI – a réussi à placer plus de 2 000 jeunes dans des emplois verts depuis 2018. Soulignons également qu’APLA Canada a atteint la parité hommes-femmes dans ces emplois, et que des jeunes Autochtones ont constitué jusqu’à présent plus de 10 % de l’effectif.

Les nouveaux investissements récemment confirmés par le gouvernement du Canada permettront d’ajouter une gamme de nouveaux services à valeur ajoutée, notamment en pour mieux soutenir les jeunes en milieu rural, les Néo-Canadiens et les jeunes Autochtones. Ces nouveaux services, y compris des programmes de mentorat et d’orientation sur les choix de carrière, aideront les jeunes à préparer leur entrée sur le marché du travail et d’orienter stratégiquement leur cheminement professionnel. Voilà les principaux objectifs établis de commun accord par APLA Canada et le gouvernement du Canada. Le soutien financier bonifié permettra à APLA Canada de placer 500 jeunes de plus dans des emplois verts d’ici octobre 2020.

« Grâce à Apprendre par les arbres Canada, de plus en plus de jeunes auront accès à une expérience de travail significative dans le domaine des emplois verts » indique l’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi du Développement de la main-d’œuvre et de l’inclusion des personnes handicapées. « La Stratégie emploi et compétences jeunesse a pour but premier d’aider les jeunes – en particulier ceux qui font face à des obstacles – d’acquérir l’information, les compétences et l’expérience nécessaires pour faire une transition réussie vers le marché du travail. Ainsi, nous sommes heureux d’accueillir et appuyer APLA Canada parmi nos partenaires », ajoute-t-elle.

Nous sommes à un moment crucial de l’évolution des besoins de la main-d’œuvre dans l’industrie forestière canadienne. Les changements climatiques exigent la mise en œuvre de choix et de pratiques durables, dès maintenant. L’intérêt renouvelé envers l’emploi de pailles en papier et l’utilisation accrue du bois massif (notamment pour le stockage du carbone) dans les grands projets immobiliers représentent deux des innombrables choix qui s’offrent pour contribuer à la résolution d’enjeux planétaires comme le plastique dans les océans et les changements climatiques. Soulignons toutefois qu’en choisissant des solutions à base de produits forestiers, il est essentiel d’utiliser des produits qui proviennent de forêts aménagées de manière durable. Voilà l’importance cruciale de la certification forestière.

« Je suis fière de signaler que nous sommes à la fine pointe de l’aménagement forestier durable et de l’approvisionnement responsable en matière de produits forestiers » souligne Kathy Abusow, présidente-directrice générale d’APLA Canada. « À titre d’exemple de l’esprit visionnaire qui caractérise l’industrie forestière, à travers le Canada, plus de 200 employeurs innovants et issus des réseaux de la Sustainable Forestry Initiative et du Conseil canadien des parcs ont créé des emplois verts offrant aux jeunes des expériences de travail significatives en plein air » ajoute-t-elle.

Pour APLA Canada, l’année 2020 s’annonce très prometteuse et bien remplie, avec un programme élargi et le retour ou l’embauche de milliers de jeunes travailleurs à travers le Canada. « Nous attendons avec impatience d’aider un plus grand nombre de jeunes à se tailler une place sur le marché des emplois verts, avec l’ajout de nouveaux services rendus possibles par une enveloppe budgétaire plus substantielle » indique Mme Abusow. « Nous sommes très reconnaissants de l’engagement réaffirmé et soutenu du gouvernement du Canada et de nos partenaires employeurs à travers le pays. Ensemble, nous contribuons de manière significative à la formation de la prochaine génération de chefs de file dans les domaines de la foresterie et de la conservation » ajoute-t-elle.

Pour plus de détails, consulter le www.PLTCanada.org .

À propose d’Apprendre par les arbres Canada

Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) a pour mandat de stimuler l’intérêt des collectivités envers les avantages de la gestion responsable des forêts et de la vie au grand air. Nous favorisons les activités de plein air comme moyen privilégié d’intéresser les jeunes au monde qui les entoure – en milieu urbain, périurbain et rural et dans les communautés autochtones – et nous utilisons la forêt et les arbres à titre d’exemples concrets des bienfaits de l’apprentissage et de l’action, dans le but de former la prochaine génération de chefs de file de la foresterie et de la conservation. Depuis 2018, APLA Canada a réussi à placer plus de 2 000 jeunes dans des emplois verts, en grande partie grâce au soutien de partenaires issus des réseaux d’intervenants de la Sustainable Forestry Initiative et du Conseil canadien des parcs. Financé en partie par la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada, le programme Apprendre par les arbres Canada a été mis sur pied par la Sustainable Forestry Initiative.

