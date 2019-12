Fondsbørsmeddelelse nr. 153/2019

18.12.2019

Nasdaq Copenhagen A/S

Nicolai Plads 6

1007 København K

Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med Prime Office A/S’-aktier

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Prime Office A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med Prime Office A/S’ aktier i henhold til vedlagte.

Kontaktperson:

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Telefon + 45 87338989

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S blev børsnoteret i 2008 og ejer bolig, -kontor- og erhvervsejendomme i Nordtyskland, Kiel, Lübeck og Hamborg. Selskabet ejer 3.730 lejligheder og kontor-og erhvervsejendomme med et samlet areal på ca. 287.000 m2 i Nordtyskland. Den samlede balance er på over 2,5 mia. DKK og egenkapitalen udgør 1,01 mia. DKK.

