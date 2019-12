Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

18.12.2019 klo 16.45

Aktian harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus laskee

Finanssivalvonta on 13.12.2019 päätöksellä asettanut Aktia Pankki Oyj -konsernille harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen (pilari 2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 11 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohdan a) alakohdan nojalla. Lisäpääomavaatimus on suuruudeltaan 1,25 % ja se tulee täyttää EU:n vakavaraisuusasetuksessa (EU 575/2013) tarkoitetulla ydinpääomalla (CET1). Vaatimus on voimassa toistaiseksi 30.6.2020 alkaen, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Aktian tämän hetkinen harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus on 1,75 %.

Aktia-konsernin ydinpääoman suhde (CET1) syyskuun 2019 lopussa oli 15,6 % ja kokonaisvakavaraisuussuhde 20,0 %.

