Après des débuts très réussis au salon annuel de la NBAA, la maquette du meilleur et plus spacieux avion léger du monde connaît une forte demande

L’avion Learjet 75 Liberty est un pas en avant pour les exploitants d’avions légers, procurant des performances supérieures et le vol le plus en douceur pour une valeur exceptionnelle

La présence de la maquette dans une destination hivernale populaire répond à un solide intérêt du marché pour le plus récent avion Learjet de Bombardier

MONTRÉAL, 18 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l’honneur d’annoncer que la maquette grandeur nature de l’intérieur de son plus récent avion léger, le Learjet 75 Liberty, sera exposée à Scottsdale (Arizona), du 27 au 29 décembre. La maquette a eu un remarquable début mondial en octobre au salon et congrès annuel 2019 de la NBAA à Las Vegas et a connu une forte demande depuis.

« Le succès de la maquette de l’avion Learjet 75 Liberty témoigne d’un solide désir du marché pour un avion léger qui en offre plus – plus de confort, plus de puissance et plus d’autonomie », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal, Ventes mondiales et Marketing, Bombardier Avions d’affaires. « Bombardier est fière d’offrir l’avion léger le plus performant du monde à un prix et avec des coûts d’exploitation qui le rendent accessible à plus de clients que jamais. »

La maquette grandeur nature de l’intérieur du Learjet 75 Liberty sera disponible pour visite privée sur rendez-vous du vendredi 27 décembre au dimanche 29 décembre, à Ross Aviation. Scottsdale, destination hivernale très courue, est à courte distance en voiture de Phoenix et de Glendale, en Arizona. Les visiteurs pourront s’installer confortablement dans la seule suite affaires du segment et profiter de son espace et de son confort inégalés dans la catégorie des avions légers.

La maquette a été accueillie de façon extraordinairement positive à ses débuts au salon et congrès annuel de la NBAA, à Las Vegas, en octobre. Durant toute l’exposition, les visiteurs ont fait la file pour voir l’intérieur du nouvel avion Learjet tant attendu de Bombardier. Peu après le salon aéronautique, la maquette a fait une autre apparition notable à Wings Wheels Water, prestigieux événement de lancement du salon nautique international de Fort Lauderdale, où elle a été admirée par des centaines de visiteurs influents et a été sollicitée pour des visites privées de clients.

L’avion Learjet 75 Liberty, qui entrera en service au milieu de 2020, présente une configuration de six places qui donne aux passagers de l’avion léger une liberté sans précédent pour prendre leurs aises. Une porte coulissante standard entre le poste de pilotage et la suite affaires assure un vol en toute intimité, tandis que des tables latérales rétractables et des ottomanes escamotables assurent productivité et confort.

Comme tous les avions Learjet, l’avion Learjet 75 Liberty est certifié aux normes du chapitre 25 de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA), applicables aux avions de ligne commerciaux, contrairement à la plupart des concurrents de la catégorie des avions légers qui sont certifiés aux normes du chapitre 23.

L’avion Learjet 75 Liberty offre le vol en douceur et les performances supérieures emblématiques de Bombardier en plus d’une proposition de valeur exceptionnelle, aux mêmes coûts d’exploitation que les avions concurrents qui offrent moins.

Le Learjet 75 Liberty, l’avion le plus rapide du segment des avions légers, présente un plus grand rayon d’action que ses concurrents. Son autonomie de 2 080 milles marins permet de relier Las Vegas à New York, Seattle à Washington, D.C. et Mexico à San Francisco, sans escale.*

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie. Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions d’affaires. Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

*L’avion Learjet 75 Liberty est en cours de développement et les tolérances de conception restent à finaliser et à certifier. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions.

Bombardier, Learjet et Learjet 75 Liberty sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Louise Solomita

Bombardier Aviation

+1 514-855-5001, poste 25148

Louise.Solomita@aero.bombardier.com