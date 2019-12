Ørsted har i dag underskrevet en aftale om at sælge selskabets forretning for flydende naturgas (LNG) til det førende globale selskab inden for naturressourcer, Glencore.

I december 2007 indgik Ørsted en langsigtet aftale med den hollandske LNG-terminal, Gate Terminal, i Rotterdam om retten til årligt at benytte tre milliarder kubikmeter gaskapacitet fra 2011 til 2031. I dag udgøres Ørsteds LNG-forretning af den langsigtede aftale med Gate Terminal i Rotterdam om gaskapacitet samt fem LNG-indkøbsaftaler.

Selvom Ørsteds LNG-team har klaret sig godt i de seneste par år, har forretningen været tabsgivende og forventes at blive ved med at være det i flere år. Det vil kræve yderligere kontraktuelle bindinger at gøre forretningen finansielt stærkere. Med Ørsteds globale ekspansion inden for vedvarende energi står det klart, at LNG-handel fremover ikke vil være en del af Ørsteds kerneforretning, og derfor bliver den del af forretningen solgt fra.

Handlen indebærer en betaling fra Ørsted til Glencore og vil give et tab, som overstiger vores aktuelle hensættelse relateret til vores LNG-aktiviteter. Derfor øger vi hensættelsen i 2019. Handlen vil have en positiv effekt på EBITDA fra 2020 og frem. Forventningerne til EBITDA for 2019 er uændrede.

Handlen er betinget af, at en række betingelser er opfyldt, og forventes afsluttet i løbet af sommeren 2020.





