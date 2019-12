ÉMISSION INAUGURALE D’UN « GREEN BOND » DE 240 M€ PAR NEXITY

Paris, le 18 décembre 2019, 17h45 CET

Nexity annonce l'émission de sa première obligation verte (« Green Bond ») par voie d'offre à des investisseurs qualifiés pour un montant de 240 millions d'euros, comprenant une tranche d’un montant de 84 millions d’euros d’une maturité de 7 ans (échéance décembre 2026) assortie d’un coupon annuel de 2,257% et une tranche d’un montant de 156 millions d’euros d’une maturité de 8 ans (échéance décembre 2027) assortie d’un coupon annuel de 2,464%. Les obligations vertes seront admises aux négociations sur Euronext AccessTM à compter du 20 décembre 2019.

L’émission de ce Green Bond respecte les critères d’éligibilité prévus dans le cadre relatif aux émissions vertes du Groupe (le « Green Bond Framework »). Le produit de l’émission de ce Green Bond sera alloué au financement et/ou au refinancement du développement et de la construction de projets d’Immobilier résidentiel en France répondant à plusieurs critères dont notamment les standards européens NZEB (« Nearly Zero-Energy Buildings »). L’allocation des fonds aux projets fera l’objet d’un processus de traçabilité spécifique et d’un reporting annuel qui sera audité et publié sur le site internet du Groupe.

Cette obligation verte s’inscrit dans la politique RSE du Groupe, la lutte contre le réchauffement climatique et la contribution à la transition vers une économie bas carbone, en ligne avec l’objectif ambitieux que s’est fixé Nexity à horizon 2030 de réduction de 30% de tonnes eq. CO 2 par logement livré (base 2015).

Cette émission a été réalisée selon les meilleures pratiques du marché et en conformité avec les Principes applicables aux obligations vertes (« Green Bond Principles ») publiés par l'International Capital Markets Association (ICMA). Le Green Bond Framework et la second party opinion (SPO) établie par l’agence extra-financière Vigeo Eiris sont disponibles sur le site internet du Groupe

(https://www.nexity.fr/groupe/finance/finance-responsable).

Ce financement permet en outre au Groupe de poursuivre l’optimisation de son passif en augmentant la maturité et en assurant la maîtrise du coût moyen de sa dette.

Natixis (Global Coordinator & sole Green Structuring Advisor) et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissaient en tant que teneurs de livre associés.





