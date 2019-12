Aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. verstrekt Ease2pay N.V. met ingang van 18 december 2019 een kredietfaciliteit tot €650.000 tegen 5% rente per jaar. Deze kredietfaciliteit loopt tot 30 juni 2021 en vervangt de voorgaande faciliteit die op 31 december 2019 afliep. De Raad van Commissarissen van Ease2pay N.V. heeft de kredietfaciliteit vandaag goedgekeurd.



Einde persbericht.

-----------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Over Ease2pay

Ease2pay is een disruptieve betaaldienst die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

------------------------------------------

Rotterdam, Nederland, 18 december 2019

Verdere informatie: EASE2PAY N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619

Corporate website: www.ease2paynv.com

Bijlage