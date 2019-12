Noisy-le-Grand, France, le 18 décembre 2019, 18h00 – EasyVista (FR0010246322 – ALEZV – Éligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Service Management en Europe et aux États-Unis, déclare les transactions portant sur 38 500 titres de la Société, réalisées par les mandataires sociaux et au travers du programme de rachat d’actions.

Dans le cadre de la vente d’une partie de la participation1 de Thibault de Clisson, fondateur de Knowesia et Directeur Général délégué d’EasyVista, constituée de 38 500 titres EasyVista détenus via sa holding personnelle Necsem (30 000 titres) et en direct (8 500 titres) :

Finatec 2 , holding actionnaire d’EasyVista, a acquis auprès de Necsem, 30 000 titres EasyVista en date du 12 décembre 2019, au cours moyen d’acquisition de 66,25€ par action ;

, holding actionnaire d’EasyVista, a acquis auprès de Necsem, 30 000 titres EasyVista en date du 12 décembre 2019, au cours moyen d’acquisition de 66,25€ par action ; la Société a procédé, au travers du programme de rachat d’actions voté par l’Assemblée Générale du 27 juin 2019, au rachat de 8 500 titres EasyVista dans les mêmes conditions.









Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires annuel 2019, le 11 février 2020





À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc.

1 Titres acquis dans le cadre de l’acquisition de Knowesia par EasyVista en juillet 2017

2 Société civile patrimoniale liée à Sylvain GAUTHIER Président Directeur Général et Jamal LABED Directeur

Général





Contacts







EASYVISTA

Amélie Aliasghari

aaliasghari@easyvista.com

01 55 85 91 13























NewCap

Communication financière et relations investisseurs

Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh

easyvista@newcap.eu

01 44 71 98 53



















Pièce jointe