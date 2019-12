Bigben

Overpass sera disponible sur l’Epic Games Store



Le 18 décembre 2019, Lesquin — Bigben est heureux d’annoncer que OverpassTM sera présent dès sa sortie, le 27 février prochain, dans le catalogue d’Epic Games Store. Le jeu sera vendu dans sa version PC digitale en exclusivité sur l’Epic Games Store pendant 1 an.

Dans OverpassTM le joueur prend les commandes de puissants buggies et quads sur des tracés extrêmes et des terrains très accidentés. Cette simulation unique en son genre met le joueur au défi de pentes escarpées et teste son sang-froid lors de courses d’obstacles techniques sur des tracés en pleine nature. Le moteur physique réaliste d’OverpassTM oblige à doser avec précision et minutie sa vitesse ainsi que la moindre accélération sous peine de ne pas trouver l’adhérence et de rater son franchissement. Il faudra maitriser les caractéristiques techniques des reproductions officielles de buggies et quads de marques emblématiques comme Yamaha, Suzuki ou Arctic Cat. Blocage de différentiel, passage de 2 à 4 roues motrices, type de boite de vitesse : tous les outils sont donnés au joueur pour retrouver les options des véhicules réels et ainsi adapter sa conduite au terrain.

Overpass™ sera disponible sur PlayStation 4TM, Xbox One, PC via la plateforme Epic Games Store le 27 février 2020 et ultérieurement sur Nintendo Switch™.





À propos de Bigben

Bigben est un acteur majeur de l’édition de jeux vidéo sur PC et consoles, reconnu pour sa créativité et ses capacités d’innovation. Avec l’achat de 4 studios de développement (Cyanide, Eko, KT Racing et Spiders) internationalement renommés pour leurs expertises dans différents genres, Bigben renforce sa position d’éditeur-développeur de jeu premium et ambitionne de devenir le leader mondial du mid-publishing. www.bigben.fr

À propos de Zordix Racing



Zordix AB (publ) est une société évoluant rapidement, basée à Umeå en Suède. Le label Zordix Racing, introduit en 2019, englobe la ligne éditoriale de l’entreprise autour des véhicules tout-terrain et des jeux de course. Les jeux développés par Zordix incluent Aqua Moto Racing Utopia, Snow Moto Racing Freedom, Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, et Aqua Moto Racing 3D. Zordix est un développeur licencié auprès des fabricants de consoles majeurs telles que Playstation®4, Wii U, 3DS, Switch and Xbox One. www.zordix.com

A propos d’Epic Games

Fondé en 1991, Epic Games a créé les jeux Fortnite, Unreal, Gears of War, Shadow Complex et Infinity Blade. La technologie Unreal Engine d'Epic permet la création d'expériences interactives réalistes sur PC, console et mobile, mais aussi en réalité alternative, en réalité virtuelle et sur Internet. Unreal Engine est disponible gratuitement sur unrealengine.com . Pour connaître les dernières actualités du studio, suivez @EpicGames .

