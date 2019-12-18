中国上海, Dec. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Everest Medicine s ，一家专注于创新药的开发及商业化以满足中国（含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）及其他亚洲市场患者尚未满足的医疗需求的生物制药公司，今日宣布在中国进行Nefecon临床试验的申请已获中国国家药品监督管理局批准。Nefecon是Everest Medicines与Calliditas Therapeutics合作开发的一种治疗IgA 肾病的口服药。



Everest Medicines总裁和首席财务官何颖（Ian Woo）表示：“这是Nefecon在中国开发的重要一步。IgA肾病尚未满足的医疗需求在中国市场尤为迫切。在我们与Calliditas签约的短短六个月之内， Nefecon项目就在中国市场的运营和审批方面取得了显著的进展。我们十分期待临床工作方面的进一步推进。”

根据2019年6月Calliditas与Everest Medicines宣布签订的许可协议，Everest Medicines获得了在中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及新加坡开发并商业化Nefecon的独家授权。Everest Medicines的Nefecon新药研究申请(CTA)的批准将允许中国大陆临床试验中心开始招募患者参加正在进行中的全球3期临床试验。

IgA肾病在美国及欧洲属于罕见疾病，但在中国患病率相比高很多，是最为常见的原发性肾小球肾炎，约占原发性肾小球疾病的40%。中国是全球IgA肾病患者人数最多的市场，对国家的经济和社会发展均有着显著的影响。目前，中国尚未有任何获得批准的IgA 肾病治疗方法。

关于Everest Medicines

Everest Medicines是一家生物制药公司，专注于创新药的开发及商业化，以满足中国（含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区）及其他亚洲市场患者尚未满足的医疗需求。Everest Medicines 的管理团队在高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和在中国及与国际领先制药公司合作运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。欲知详情，请访问该公司网站： www.everestmedicines.com .

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