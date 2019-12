Paris, France, le 18 Décembre 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la conclusion d'une entente visant l'acquisition de Maven Wave, une société américaine de conseil en technologie spécialisée dans la prestation de solutions de transformation numérique pour les grandes entreprises. La société est l'un des principaux partenaires de Google Cloud avec huit spécialisations ‘Cloud Partner’ et a été reconnue ‘partenaire de services Google Cloud de l'année’ pour l’Amérique du Nord en 2018 et 2019.

Cette acquisition intègre les atouts de Maven Wave en matière de développement de solutions numériques utilisant des applications basées sur le Cloud, l'analyse de données et le Machine Learning sur des plateformes hybrides et multi-cloud. Ceux-ci viennent compléter le leadership d’Atos en matière de cloud hybride, SAP HANA, la modernisation et la transformation des applications, l’environnement de travail connecté, l’IoT et l’analytique.

"L'acquisition de Maven Wave, associée aux capacités issues de l’acquisition de Syntel en 2018, renforce notre position de leader mondial dans la fourniture de solutions Google Cloud. L’Amérique du Nord représente déjà la plus grande région pour Atos, et dispose désormais d'une puissante combinaison pour davantage accélérer la transformation de ses activités à mesure que nous approfondissons le développement et la mise à disposition des services numériques pour nos clients. Atos permettra également à Maven Wave d'étendre son excellence en Europe et dans d'autres régions du Groupe. Enfin, Maven Wave illustre parfaitement la stratégie d'acquisition de notre société, en renforçant l’expertise-clé du Groupe au service de l'accélération de notre croissance organique" précise Elie Girard, Directeur Général d’Atos.

Maven Wave, dont le siège social est situé à Chicago, compte plus de 330 employés et générera un chiffre d'affaires d'environ 130 millions de dollars en 2019. La firme a été reconnue par le magazine Consulting comme l'une des firmes d'experts-conseils dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord. Maven Wave a également été reconnue comme l’un des meilleurs lieux de travail de 2019 dans le domaine des services professionnels et de consultation par le label ‘Great Place to Work’ et le magazine Fortune. La société possède huit spécialisations ‘Google Cloud Partner’ dans les domaines de l'analyse de données, le Machine Learning, la migration Cloud, le développement d'applications, l'infrastructure, les services géolocalisés, la collaboration d'entreprise et l'analyse marketing.

"Nous sommes ravis d’embrasser la mission de Maven Wave et d’aider les clients à atteindre de nouveaux sommets en matière de croissance et de valeur ajoutée. Notre partenariat stratégique avec Google, l'imagination débridée de nos employés et notre ambition durable de bâtir une entreprise de transformation numérique de premier plan ne pourront qu'être accélérés par la combinaison que nous annonçons aujourd'hui", déclarent les fondateurs de Maven Wave, Brian Farrar, Jason Lee et Jeff Lee. "Atos offre une impressionnante plateforme mondiale d'actifs technologiques et une expertise approfondie. Celles-ci permettent aux clients de piloter des capacités numériques à une toute nouvelle échelle et vitesse, tout en offrant à nos employés des nouveaux défis et un développement professionnel stimulant."

"Atos et Maven Wave sont tous deux des partenaires-clés pour Google Cloud et nous sommes ravis d'étendre notre travail avec eux dans le cadre de leur collaboration", précise Robert Enslin, Président, Opérations Client Globales chez Google Cloud. "Cette acquisition apportera à nos clients une expertise et des connaissances renforcées dans l'exécution de transformations numériques, dans des domaines allant de l'analyse de données à la collaboration d'entreprise – en passant par les migrations de cloud à grande échelle."

En avril 2018, Atos a conclu un partenariat mondial unique avec Google Cloud pour accélérer la création de solutions hybrides sécurisées d’informatique cloud, d'analyse de données et d'apprentissage machine, ainsi que l'environnement de travail connecté. Ce partenariat s'est traduit par l'ouverture de laboratoires d'intelligence artificielle dans le monde entier, notamment dans les bureaux d'Atos à Londres, Dallas, Munich et en région parisienne.

L'acquisition de Maven Wave renforce le partenariat Atos-Google Cloud aux Etats-Unis, mais également dans plus de 20 pays où l'alliance est présente. Pour plus d'informations, cliquez ici .

La clôture de la transaction aura lieu au premier trimestre 2020.

