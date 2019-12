VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V/ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN »), a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Martina Blahova au poste de directrice financière de la société, à compter du 1er janvier 2020. Conformément au plan de succession de longue date de la Société, Mme Blahova remplacera M. Pierre Massé, qui prendra sa retraite le 31 décembre 2019. M. Massé travaillera avec la Société pour assurer une transition sans faille et restera disponible pour fournir des conseils et du soutien pendant la phase de transition.



M. Marco Romero, PDG d'EMN, a déclaré :

« Pierre a rejoint la société peu de temps après sa création et est depuis quatre ans un membre clé de notre direction. Toute l'équipe d'EMN tient à lui exprimer sa profonde gratitude pour ses nombreuses et précieuses contributions et son engagement pour la rigueur financière. Sa grande expérience dans le développement des ressources, l'exploitation minière et la finance a aidé EMN à bâtir une base solide les premières années et nous a aidés à bien nous positionner pour l'avenir passionnant auquel nous nous attendons. Ses sages conseils et sa bonne humeur nous manqueront, mais nous lui souhaitons bonne chance dans sa retraite bien méritée. »

Mme Blahova a rejoint Euro Manganese en septembre 2018 en tant que contrôleur de gestion. Avant cette date, elle était directrice des informations financières chez SSR Mining Inc., un producteur de métaux précieux multi-opérations. Elle a également travaillé dans le conseil comptable et a été directrice de la planification et de l'analyse financières pour la filiale tchèque de Rheinmetall Group AG, un fournisseur mondial de modules et de systèmes pour les secteurs de l'automobile et de la défense. Mme Blahova était auparavant chez PricewaterhouseCoopers à des postes de plus en plus élevés, travaillant dans les bureaux de Prague et de Reading (Royaume-Uni). Elle a obtenu sa qualification ACCA (Royaume-Uni) alors qu'elle travaillait au bureau d'Ernst & Young à Prague. Mme Blahova est Fellow experte-comptable agréée au Royaume-Uni et experte-comptable professionnelle agréée (CGA) au Canada. Mme Blahova parle tchèque, anglais, allemand et français. Elle est titulaire d'un Master en économie, spécialité commerce international, de l'Université d'économie de Prague, et d'un Master of International Business de l'Université d'Orléans, en France.

M. Romero a ajouté : « Martina a joué un rôle déterminant dans le renforcement de l'information financière, de la planification et de l'analyse financières de la Société et dans le respect de nos obligations de déclaration en tant que société à double cotation. Elle a également participé à notre planification stratégique. Martina apporte des compétences exceptionnelles à EMN en matière de comptabilité, de gestion du capital, de contrôle interne et de finance. Elle possède une grande expérience en matière de gestion, notamment en ayant travaillé en République tchèque comme responsable financier / comptable. Nous souhaitons la bienvenue à Martina au sein de notre équipe de direction. »

À propos d'Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. est une Société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de faire avancer l'évaluation et le développement du Projet Chvaletice Manganese, dont elle détient une participation à 100 %. Le Projet proposé implique le retraitement d'un gisement important de manganèse abrité dans les résidus miniers historiques, stratégiquement situés en République tchèque. L'objectif d'EMN est de devenir un producteur de premier plan, compétitif et supérieur sur le plan environnemental, de produits de manganèse à ultra-haute pureté au cœur de l'Europe, au service de l'industrie des batteries lithium-ion, ainsi que des producteurs d'alliages spécialisés d'acier et d'aluminium.

