QUEBEC CITY, Dec. 18, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor em tecnologia LiDAR que fornece a plataforma LiDAR de mobilidade e automóvel mais versátil e escalável, anunciou hoje que estará juntamente com a Canadian Automotive Parts and Manufacturers Association (APMA) e a Karma Automotive na CES 2020 como expositora no estande 1025 Tech East Westgate de 7 a 10 de janeiro de 2020.



A APMA é uma associação nacional do Canadá que representa os produtores OEM de peças, equipamentos, ferramentas, suprimentos, tecnologia avançada e serviços para a indústria automotiva de todo o mundo. A LeddarTech é membro desta associação desde 2015. O objetivo fundamental da Associação é promover a indústria de fabricação de suprimentos automotivos de equipamentos originais, tanto nacional quanto internacionalmente. A APMA, em colaboração com a Karma Automotive e o LeddarTech Automotive Center of Excellence, apresentará uma tecnologia que avança no caminho para a condução autônoma.

“O trabalho da APMA na gestão da Zona de Demonstração de Veículos Autônomos Canadenses como parte da Rede de Inovação de Veículos Autônomos (AVIN) de US $ 80 milhões do Governo de Ontário se beneficiará muito com a adição do Revero GT da Karma à nossa frota de veículos de demonstração”, afirmou Warren Ali, Vice-Presidente de Inovação da APMA. “Estamos muito entusiasmados por explorar novas tecnologias que podem ser integradas em futuras plataformas e soluções de veículos. Para transformar nossa visão de condução autônoma em realidade, estamos contentes com a LeddarTech, líder em tecnologia LiDAR, se associar a nós na jornada para o desenvolvimento do veículo autônomo de luxo da Karma”, concluiu Ali.

“A LeddarTech está muito contente em participar da CES na APMA. Acreditamos que as parcerias estratégicas e as colaborações da indústria oferecem valor e benefícios significativos para nossos clientes e usuários finais”, Michael Poulin, Vice-Presidente de Linha de Produtos da LeddarTech. Ele continuou: “Queremos apresentar a nossa tecnologia premiada Leddar™ Pixell cocoon LiDAR na CES 2020 juntamente com a Karma Automotive com o seu luxuoso 2020 Revero GT. Também estamos entusiasmados por revelar a tecnologia de Classificação de Pedestres da LeddarTech, uma demonstração ao vivo com a LeddarEngine™ que é mais um exemplo da motivação da nossa empresa para liderar e avançar os sistemas de assistência ao condutor e condução autônoma”, concluiu Michael Poulin.

Leddar™ Pixell Benefícios:

Detecção confiável de objeto e de Usuário de Estrada Vulnerável (Vulnerable Road User - VRU)

Amplo campo de visão horizontal de 180°

Nenhuma zona cega no campo de visão iluminado.

Durabilidade excepcional

Flash 3D, design de estado sólido sem peças móveis

Compartimento IP67 com janelas resistentes a impactos e conectores de grau automotivo

Desde o seu lançamento em setembro de 2019, o Leddar Pixell já foi apresentado em vários eventos comerciais em toda a Europa, América do Norte e Ásia. Além da CES, a LeddarTech também apresentará o Leddar Pixell no Automotive World 2020 em Tóquio, Japão, juntamente com a Nagase, entre 15 e 17 de janeiro, AV20 San Jose em fevereiro e na TECH.AD Berlin em março, bem como em outros locais ao longo de 2020.

Sobre a Karma Automotive

Karma Automotive é uma incubadora de alta tecnologia que oferece aos inovadores uma plataforma perfeita para provar suas tecnologias emergentes. Fundada em 2014, a Karma está reinventando o modelo de negócios automotivo tradicional baseado em varejo para criar valor não tradicional, abrindo seus recursos de engenharia, design, personalização e fabricação para outras empresas que buscam acelerar o desenvolvimento de produtos, acessar novas tecnologias ou tornar seus produtos mais luxuosos.

Informações adicionais sobre a Karma Automotive e a Revero em www.karmaautomotive.com

Sobre a APMA

A Associação foi fundada em 1952, e seus membros representam 90% da produção independente de peças do Canadá. Em 2018, as remessas de peças automotivas foram superiores a $35 bilhões, e o nível de emprego da indústria foi de mais de 100.000 pessoas. O objetivo fundamental da Associação é promover a indústria de fabricação de suprimentos automotivos de equipamentos originais (EO), tanto nacional quanto internacionalmente. A Associação fornece uma importante representação da indústria aos Governos Federal e Provincial, apoia iniciativas governamentais regionais e cria e executa iniciativas globais de marketing para desenvolver oportunidades de comércio e negócios para os nossos membros. Além de advocacia, a APMA também fornece aos seus membros soluções e oportunidades de desenvolvimento de negócios, bem como orientação e assistência na modernização de suas operações para atender às necessidades da Indústria 4.0.

Informações adicionais em www.apma.ca

Sobre a LeddarTech®

A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngineTM, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSPTM. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com

