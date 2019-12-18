魁北克市, Dec. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供用途最为广泛、可扩展性最强的汽车及移动性LiDAR平台的LiDAR技术行业领先企业 LeddarTech ®今天宣布，将于2020年1月7日至10日与加拿大汽车零部件制造商协会 (APMA) 和 Karma Automotive 一同作为参展商参加 CES 2020 展览，展位设在 1025 Tech East Westgate 。



APMA是加拿大的国家级协会，代表为全球汽车行业提供零部件、设备、工具、物资、先进技术以及服务的OEM制造商。LeddarTech自2015年以来一直是该协会的成员。协会的基本目标是推动国内外原始设备汽车供应制造业的发展。APMA将与Karma Automotive和LeddarTech汽车卓越中心合作，展示可推动自动驾驶发展的技术。

“作为安大略省政府8000万加元的自动驾驶汽车创新网络 (AVIN) 的一部分，APMA在管理加拿大自动驾驶汽车示范区方面的工作将因Karma的Revero GT加入我们的演示车队而受益匪浅”，APMA创新副总裁Warren Ali先生表示。”我们很高兴能共同探索可集成到未来车辆平台和解决方案中的新技术。为了实现我们的自动驾驶愿景，我们很高兴有LiDAR技术方面的领先企业LeddarTech与我们合作开发Karma的豪华自动驾驶汽车”，Ali先生总结道。

“LeddarTech很高兴能携手APMA参加CES。我们相信，这种战略合作伙伴关系和行业合作将为我们的客户和最终用户带来巨大的价值和利益，”LeddarTech产品线副总裁Michael Poulin先生表示。他继续评论道：“我们期待与Karma Automotive一起在其豪华2020 Revero GT上展示我们在 CES 2020获奖 的Leddar™ Pixell Cocoon LiDAR技术。 我们也很高兴地揭示LeddarTech的行人分类技术，由LeddarEngine™提供支持的这一现场演示进一步展示了我们公司领导和改进驾驶员辅助系统和自动驾驶的动力”，Michael Poulin先生总结道。

Leddar™ Pixell 的优点：

可靠的物体和弱势道路使用者 (VRU) 探测

180°宽水平视野

在照亮视野中没有盲区。

卓越的耐用性

3D闪存固态设计，无活动部件

IP67外壳，配备抗冲击窗和汽车级连接器

自2019年9月发布以来， Leddar Pixell 已经在欧洲、北美和亚洲的多个展会中展出。在整个2020年，除了CES之外，LeddarTech还将携手Nagase于1月15日至17日在日本东京举办的 Automotive World 2020 上展示Leddar Pixell，以及2月份在AV20 San Jose、3月份在 TECH.AD Berlin 进行展示， 其余月份则在其他地点进行展示。

关于Karma Automotive

Karma Automotive是一家高科技孵化企业，为创新者提供一个证明自身新兴技术的完美平台。Karma成立于2014年，一直致力于通过向其他寻求加快产品开发、获取新技术或提升产品豪华档次的公司开放其工程、设计、定制和制造资源来重塑以零售为基础的传统汽车商业模式，从而创造非传统价值。

有关Karma Automotive和Revero的其他信息，请访问 www.karmaautomotive.com ，或访问免密码的Karma新闻室，网址为： www.karmanewsroom.com

关于APMA

APMA协会成立于1952年，其成员占加拿大独立零部件生产的90％。2018年，汽车零部件出货金额超过350亿美元，行业就业水平超过10万人。协会的基本目标是推动国内外原始设备 (O.E.) 汽车供应制造业的发展。协会为联邦政府和省政府提供重要的行业代表、支持地方政府计划，并制定和执行全球营销计划，为我们的会员开发贸易和商业机会。除了倡导之外，APMA还为其成员提供业务发展解决方案和机会，并在其运营现代化方面提供指导和帮助，使其适应工业4.0的需求。

有关更多信息，请访问 www.apma.ca 和在 LinkedIn 和 Twitter 上关注我们

联系人：APMA创新副总裁Warren Ali

电话：1-416-620-4220 转分机号：235 Wali@apma.ca

关于LeddarTech®

LeddarTech是一家提供用途最为广泛的可扩展汽车及移动性LiDAR平台的行业领先企业。该平台所依托的独特LeddarEngineTM系统包括一套经功能安全认证的汽车级SoC，并结合了LeddarSPTM信号处理软件。该公司为尖端移动遥感应用提供了多项创新，其70多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

LeddarTech还为出行市场提供固态高性能LiDAR模块解决方案，用于自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车和机器人出租车。开发这些模块的目的旨在支持移动市场，同时也证明LeddarTech的汽车和移动平台正是其他LiDAR供应商赖以构建项目的基础。

有关LeddarTech的更多信息可在 www.LeddarTech.com 上找到，也可通过在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube上关注来了解。

联系人：Daniel Aitken，LeddarTech全球营销和传播副总裁

电话：+1-418-653-9000 转分机号：232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore和LeddarTech标识是LeddarTech Inc.的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

本通讯稿随附照片请见：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a66d2523-094e-4de0-8255-68f356db9cfa



