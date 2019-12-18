魁北克市, Dec. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是技術的業界領導者，且在提供最通用和可擴展性的 自動及流動 LiDAR 平台 ，今天宣佈將加入加拿大汽車零件及製造商協會 (APMA) 和 Karma Automotive 在 CES 2020 成為參展商，位處 1025 Tech East Westgate 西翼 ，參展期由 2020 年 1 月 7 日至 10 日。



APMA 是加拿大的全國協會，代表全球汽車行業的零件、設備、工具、用品、先進技術和服務的 OEM 生產商。LeddarTech 自 2015 年以來一直是該協會的成員。該協會的基本目標是在國內和國際上促進原始設備汽車用品製造業的發展。APMA 將與 Karma Automotive 和 LeddarTech 汽車卓越中心合作，展示可推動自動駕駛發展的技術。

APMA 的創新副總裁 Warren Ali 先生表示 :「作為安大略省政府 8,000 萬加元的自動駕駛汽車創新網絡（AVIN）的一部分，APMA 在管理加拿大自動駕駛汽車示範區方面的工作將因 Karma 旗下的 Revero GT 加入我們的示範車隊中而獲得莫大裨益。我們很高興能攜手探索新技術，以整合到未來汽車的平台和解決方案中。」 Ali 先生總結說：「為了將我們的自動駕駛願景變為現實，我們很高興能與 LiDAR 技術的領導者 LeddarTech 合作，共同開發 Karma 的豪華自動駕駛汽車。」

LeddarTech 產品線副總裁 Mr. Michael Poulin 說：「LeddarTech 很高興在 CES 加入 APMA。我們相信，策略合作夥伴關係和業內合作將為我們的客戶和最終用戶帶來龐大的價值和收益。」 他續稱：「我們期待與 Karma Automotive 共同在其豪華的 2020 Revero GT 中展示我們獲頒發 CES 2020 獎項 的 Leddar™ Pixell cocoon LiDAR 技術。」 Michael Poulin 先生總結說：「能夠為 LeddarTech 的行人分類技術揭幕，我們深感興奮，這個現場示範由 LeddarEngine™ 驅動，進一步顯示我們公司熱衷於領導和改善駕駛者輔助系統和自動駕駛的動力。」

Leddar™ Pixell 優點：

可靠的物件及弱勢道路使用者 (VRU) 檢測：

180° 寬水平視野

照明的視野內沒有盲區。

卓越的耐用性

3D 閃存、固態設計、沒有移動的零件

IP67 外殼，附帶抗衝擊窗戶和汽車級連接器

自 2019 年 9 月發佈以來， Leddar Pixell 已在歐洲、北美和亞洲的多項貿易活動中展出。除 CES 以外，LeddarTech 還將安排以下活動展示 Leddar Pixell：在日本東京的 汽車世界 2020 上與 Nagase 在 1 月 15 日至 17 日展示；在美國加州聖荷西舉行的 AV20 中於 2 月展示；在德國柏林舉行的 TECH.AD 中於 3 月 展示；並在整個 2020 年在其他地點展覽。

關於 Karma Automotive

Karma Automotive 是一家高科技孵化器公司，可為創新者提供一個完美的平台來實證其新興技術。Karma 成立於 2014 年，公司正在重塑傳統的零售汽車業務模式，透過向其他希望加快產品開發、獲取新技術或使提高產品檔次的公司開放其工程、設計、定制技術和製造資源來創造非傳統價值。

有關 Karma Automotive 和 Revero 的其他資訊，請瀏覽 www.karmaautomotive.com 或登入免密碼的 Karma 新聞檔案室 www.karmanewsroom.com

關於 APMA

協會成立於 1952 年，成員佔加拿大獨立零件生產的 90％。在 2018 年，汽車零件的出貨量超過 350 億美元，行業就業水平超過 100,000 人。該協會的基本目標是在國內和國際上促進原始設備汽車用品製造業的發展。該協會向聯邦政府和省政府提供重要的行業代表，支持地區政府的規劃、制訂和執行全球營銷計劃，並為會員在貿易和商業發展上抓緊機會。除了倡導外，APMA 還為其成員提供業務發展解決方案和機會，亦提供指導和協助，以期在現代化操作方面滿足工業 4.0 的需求。

如需更多資訊，請瀏覽 www.apma.ca 及 LinkedIn 或 Twitter

聯絡人：Warren Ali，APMA 創新副總裁

電話：1-416-620-4220 內線 235 Wali@apma.ca

關於 LeddarTech®

LeddarTech 是業界領導者，提供基於其獨特 LeddarEngineTM 的最多功能、最靈活的汽車及流動 LiDAR 平台。該平台由一系列汽車級別、功能安全認可的 SoC 組成，與專有的 LeddarSPTM 信號處理軟件協同工作。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新，其超過 70 項的專利技術 (已授予或申請中) 提高了 ADAS 和自動駕駛能力。

LeddarTech 還為交通市場提供固態高性能 LiDAR 模組解決方案，用於無人駕駛的穿梭巴士、貨車、巴士、運輸車輛以及智能的士。這些模組旨在支援流動性市場，同時也展示了 LeddarTech 為其他 LiDAR 供應商賴以構建項目的汽車和流動平台。

如需更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.LeddarTech.com ，以及 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube。

聯絡人: Daniel Aitken，LeddarTech 行銷和傳播副總裁

電話：+1-418-653-9000 內線 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarSP、LeddarCore 以及 LeddarTech 標誌是 LeddarTech Inc. 的註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標誌是或可能是用於辨認產品或者其有關擁有人的商標或註冊商標。

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