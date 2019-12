Information réglementée





Gosselies, Belgique, le 19 décembre 2019, 07h00 CET - BONE THERAPEUTICS (code Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires et biologiques innovantes répondant à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Miguel Forte au poste de Directeur Général, avec prise de fonction à compter du 1er janvier 2020. Le Dr. Forte succèdera à Thomas Lienard, qui quitte la société en accord avec le Conseil d’administration et se rendra disponible ces six prochains mois afin d’assurer la transition managériale.

Le Dr. Forte bénéficie d'une riche expérience de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire, ayant occupé précédemment le poste de Directeur Général de la Société Zelluna Immunotherapy, une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapies innovantes basées sur les récepteurs de cellules T (TCR) pour le traitement des cancers. Il occupe également aujourd’hui les fonctions de Directeur de la commercialisation et de Président du Comité de commercialisation de l'International Society of Cellular Therapy (ISCT).

Le Dr. Forte a également occupé dans le passé un poste de Direction à l'European Medicines Agency (EMA), a été Vice-President Global Medical Affairs Inflammation pendant 4 ans chez UCB, Directeur Médical chez TxCell, une société spécialisée dans la thérapie cellulaire où il a joué un rôle clé lors de l’introduction en bourse de TxCell en 2014, puis a ensuite officié en tant que Directeur Médical de Bone Therapeutics en 2017. Le Dr. Forte était alors responsable de la stratégie de développement clinique de la Société et de l'accompagnement des produits jusqu'à leur commercialisation. Il a joué un rôle de premier plan dans le renforcement de la visibilité de la Société au sein de la communauté médicale.

Avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs cliniques, académiques et de l'industrie pharmaceutique et une forte expertise en matière de gestion de fonctions opérationnelles et stratégiques, dans les domaines de la Recherche et du Développement, de la Fabrication, et de la Gestion Médicale et Générale, le Dr. Forte est un leader reconnu dans le domaine de la médecine régénérative. Il a acquis une expertise avancée dans les domaines cliniques, réglementaires et de commercialisation, liée d'une part à la conduite d'études cliniques à des stades précoces et avancés, et d'autre part à la mise sur le marché et au lancement de nouveaux produits biologiques dans des indications diverses.

Le Dr. Forte est diplômé de médecine à l'Université de Lisbonne, avec une spécialisation en maladies infectieuses. Également titulaire d'un doctorat en immunologie de l'Université de Birmingham, il est actuellement membre de la Faculté de Médecine Pharmaceutique du Royal College of Physicians au Royaume-Uni. Le Dr. Forte est aujourd'hui professeur associé en pharmacie et sciences de la santé au sein de l'université de Lisbonne.

Jean Stéphenne, Président de Bone Therapeutics, commente : "Nous nous réjouissons d'accueillir Miguel en qualité de Directeur Général de la Société. Sa connaissance des produits de Bone Therapeutics et son expérience dans le domaine du développement de produits seront particulièrement appréciées puisque la société est entrée en phase avancée de développement clinique et réglementaire pour sa technologie de fabrication ALLOB et pour JTA-004 dans différentes applications. Je suis convaincu que l'expérience de Miguel en matière réglementaire conduira la Société avec succès dans une nouvelle phase de développement. Nous souhaitons également remercier Thomas pour son leadership, sa contribution et son dévouement au cours des dernières années. Son impact sur la maximisation du potentiel des nombreux produits innovants de Bone Therapeutics, est inestimable. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs."

Thomas Lienard, commente : "Bone Therapeutics a énormément évolué ces dernières années et les équipes ont fourni un travail remarquable pour préparer le lancement prochain de la Phase III de JTA-004 et la Phase IIb d'ALLOB. Je pense qu'avoir Miguel à bord est une opportunité unique pour Bone Therapeutics dans la mesure où sa grande expertise en thérapie cellulaire constituera un atout important pour mener la Société vers les prochaines étapes de son développement. Je souhaite le meilleur à Bone Therapeutics pour le futur."

Dr. Miguel Forte déclare à propos de sa nomination : "Je suis très heureux de rejoindre Bone Therapeutics en qualité de Directeur Général. La Société a un portefeuille clinique avancé de produits de thérapie cellulaire prometteurs et innovants ainsi que JTA-004. Je me réjouis de travailler avec l'équipe de Bone Therapeutics afin de mener les produits clés de la Société au prochain stade de développement clinique et réglementaire dans le meilleur intérêt des patients."





À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan axée sur le développement de produits innovants répondant à des besoins importants non satisfaits en orthopédie et dans les maladies osseuses. Basée à Gosselies, en Belgique, la Société dispose d'un portefeuille de thérapie cellulaire osseuse et d'un produit biologique innovant en phase avancée de développement clinique dans plusieurs indications thérapeutiques, qui ciblent des marchés caractérisés par d’importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

Bone Therapeutics développe une solution de protéines prête à l'emploi, JTA-004, qui devrait entrer en Phase III de développement pour le traitement de la douleur dans l'arthrose du genou, suite aux résultats d’efficacité positifs de son essai de Phase IIb dans l’arthrose du genou, montrant une amélioration statistiquement significative du soulagement de la douleur par rapport à un viscosupplément leader sur le marché. La phase III du programme clinique avec JTA-004 sur des patients souffrant d’arthrose du genou devrait démarrer au premier trimestre 2020 et la Société introduit actuellement la demande d'essai clinique (CTA) y étant relative auprès des autorités réglementaires en Europe.

L'autre technologie principale de Bone Therapeutics repose sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique de pointe (ALLOB) qui peut être stockée au point d'utilisation à l'hôpital et utilise une approche unique et brevetée de régénération osseuse, transformant des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules de formation osseuse. Ces cellules peuvent être administrées par une procédure mini-invasive, évitant ainsi la nécessité d'une chirurgie invasive, et sont produites par un procédé de fabrication exclusif de pointe. Suite aux excellents résultats de sécurité et d'efficacité de la Phase IIa d'ALLOB récemment publiés, la Société envisage d'introduire une CTA auprès des autorités réglementaires avant la fin de l'année en vue d'initier un essai clinique de Phase IIb avec ALLOB chez des patients souffrant de fractures difficiles, en utilisant son procédé de production optimisé.

Le produit candidat phare du portefeuille de produits ALLOB de la Société est une thérapie cellulaire qui devrait entrer en Phase IIb de développement clinique pour le traitement des fractures difficiles. La plateforme technologique ALLOB dispose de beaucoup d'autres applications et continuera d'être évaluée dans d'autres applications telles que la fusion vertébrale, les applications maxillo-faciales, dentaires et l'ostéotomie.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et sont protégés par un vaste portefeuille PI (Propriété Intellectuelle) couvrant dix familles de brevets et le savoir-faire à l’origine de l’innovation de la Société. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.bonetherapeutics.com/fr.





Pour plus d'informations

Bone Therapeutics SA

Jean-Luc Vandebroek, Directeur financier

Tél : +32 (0) 71 12 10 00

investorrelations@bonetherapeutics.com

Pour les demandes de renseignements des médias internationaux :

Consilium Strategic Communications

Marieke Vermeersch

Tél : +44 (0) 20 3709 5701

bonetherapeutics@consilium-comms.com

Pour les demandes de renseignements des médias et des investisseurs français :

NewCap – Relations investisseurs et communication financière

Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier et Arthur Rouillé

Tél : + 33 (0)1 44 71 94 94

bone@newcap.eu

Certaines déclarations, croyances ou opinions du communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et reflètent les attentes actuelles et les projections futures relatives à des événements futurs de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et de suppositions qui pourraient entraîner des résultats ou événements effectifs substantiellement différents de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et suppositions peuvent affecter de manière négative les résultats et effets financiers des plans et événements décrits dans le communiqué. Une multitude de facteurs, notamment, sans s'y limiter, des modifications intervenant en matière de demande, de concurrence et de technologie, peuvent avoir pour conséquence que les événements, performances ou résultats diffèrent de manière importante des développements anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse qui se basent sur des tendances ou des activités passées ne constituent pas des garanties que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. En conséquence, la Société rejette expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives de ce communiqué de presse suite à une modification des prévisions ou à une modification des événements, des conditions, des suppositions ou des circonstances sur lesquelles ces déclarations prospectives sont basées. Ni la Société ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun cadre ou employé de ces personnes ne garantit que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d'erreurs et aucun de ceux-ci n'accepte la moindre responsabilité en ce qui concerne l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ou la survenance effective des événements prévus. Il ne faut pas placer une confiance indue dans les déclarations prospectives, qui ne concernent que la situation telle qu'elle se présente à la date de ce communiqué de presse.