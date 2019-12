CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- UK Visas and Immigration (UKVI) a annoncé cette semaine que l'IELTS, le test linguistique le plus largement reconnu au monde, continuerait à être accepté pour établir les visas pour le Royaume-Uni qui nécessitent que les candidats apportent la preuve de leur niveau d'anglais.



Suite à un appel d'offres, l'IELTS a été à nouveau désigné comme un prestataire de test officiel pour les visas exigés dans le cadre des candidatures à l'immigration au Royaume-Uni.

Christine Nuttall, directrice générale IELTS chez Cambridge Assessment English, a accueilli cette annonce avec une grande satisfaction.

« Nous faisons passer le test IELTS pour UKVI depuis de nombreuses années en nous appuyant sur notre expérience éprouvée et nos processus sécurisés à la pointe de la catégorie », a affirmé Mme Nuttall.

« Cette annonce vient reconnaître la valeur constante et la confiance placée dans l'IELTS par le gouvernement du Royaume-Uni et les candidats au test à travers le monde. »

« Nous sommes très heureux que l'IELTS continue à offrir une passerelle à celles et ceux qui souhaitent concrétiser leurs aspirations au Royaume-Uni », a-t-elle ajouté.

Ce renouvellement de la reconnaissance de l'IELTS souligne le rôle important que joue ce test dans l'évaluation des compétences linguistiques pour l'immigration.

L'IELTS est le seul test à bénéficier de la confiance des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande pour ce qui est de l'immigration.

L'IELTS pour UVKI et l'IELTS Life Skills peuvent être passés dans plus de 110 centres au sein du réseau mondial IELTS.

La liste du gouvernement du Royaume-Uni relative aux visas fournit de plus amples informations sur les tests reconnus et les exigences.

L'IELTS est, depuis plus de 30 ans, un test d'anglais de premier plan mondial. Il appartient en copropriété au British Council, à IDP: IELTS Australia et à Cambridge Assessment English.

À propos de l'IELTS

L'International English Language Testing System (IELTS) est le test d'évaluation de la maîtrise de la langue anglaise le plus utilisé au monde. Plus de 10 000 organisations font confiance à l'IELTS en tant qu'indicateur fiable et sûr des compétences en anglais nécessaires pour l'enseignement, l'immigration et le travail. L'IELTS appartient en copropriété au British Council, à l'IDP: IELTS Australia et à Cambridge Assessment English.

Le British Council est l'organisation internationale du Royaume-Uni pour l'enseignement et les relations culturelles. Il est représenté dans plus de 100 pays et a pour mission de construire la confiance via l'échange de connaissances.

IDP: IELTS Australia est une filiale d'IDP Education, qui propose aux étudiants des stages en Australie, en Irlande, aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. IDP: IELTS Australia gère les centres de test IELTS dans plus de 60 pays.