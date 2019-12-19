英国剑桥, Dec. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本周，英国签证与移民局 (UKVI) 宣布，雅思 (IELTS) 考试，这一世界最受信赖的语言测试，将继续被接受用于申请英国签证，以此展示其英语能力。



经过招标程序，雅思 (IELTS) 考试再次被指定为申办英国移民签证时须通过的官方考试的提供商。

剑桥大学英语考评部的雅思 (IELTS) 考试常务董事Christine Nuttall对这一声明表示欢迎。

Nuttall女士说：”我们在为UKVI提供雅思 (IELTS) 考试服务方面有着世界领先的安全流程，这一点已被证实。“

”这一声明证明了英国政府和全球应试者对雅思 (IELTS) 的持续重视和信任。“

她说：”我们很高兴看到雅思考试继续为人们在英国实现梦想提供途径。”

此次被再次指定为提供商凸显了雅思 (IELTS) 在移民语言测试中的重要作用。

雅思 (IELTS) 是英国、澳大利亚、加拿大和新西兰四国政府唯一认可的以移民为目的考试。

在IELTS全球网络的110多个中心都可以提供面向英国签证与移民的IELTS考试和生活技能IELTS考试。

英国政府签证清单 提供了有关已批准测试和要求的更多信息。

IELTS是世界领先的英语语言考试，已有30多年的历史，由英国文化协会、IDP: IELTS Australia和剑桥大学英语考评部共同拥有。

关于雅思 (IELTS)

国际英语语言测试系统（即雅思，IELTS）是世界上最受欢迎的英语水平测试。超过10,000个组织将IELTS考试作为教育、移民和专业认证等领域检验英语熟练程度的安全可靠指标。IELTS由英国文化协会、IDP: IELTS Australia和剑桥大学英语考评部共同拥有。

英国文化协会是英国的教育和文化关系国际组织，在100多个国家/地区设有代表处，致力于通过知识交流建立信任。

IDP: IELTS Australia是IDP Education的附属机构，为澳大利亚、爱尔兰、美国、加拿大、新西兰和英国的学生提供实习工作机会。IDP: IELTS Australia管理着60多个国家/地区的IELTS考试中心。