英國劍橋, Dec. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 英國簽證與移民局 (UKVI) 在本週宣佈世界上備受信賴的 IELTS 英語考試將繼續獲認可作為申請英國簽證的語言測試，以證明申請人的英語能力。



經過招標程序後，IELTS 獲再次定為英國移民申請所需的官方簽證測試供應商。

劍橋大學語言測評考試院的 IELTS 董事總經理 Christine Nuttall 對這項宣佈表示歡迎。

Nuttall 女士說：「我們採用全球領先的安全流程為 UKVI 提供 IELTS，而且往績有目共睹。

這項宣佈證明了英國政府和全球考生一直對 IELTS 備受重視和信任。」

她說：「我們很高興 IELTS 繼續為有志到英國一展抱負的人提供申請途徑。」

獲再次指定突顯了 IELTS 在移民語言測試方面的重要作用。

IETLS 是唯一獲英國、澳洲、加拿大和新西蘭四個政府認可的移民申請考試。

「IELTS 英國簽證及移民測試」和「IELTS 生活技能」可在 IELTS 全球網絡的 110 多個中心應試。

英國政府簽證核對清單 提供更多有關獲批測試和要求的資訊。

IELTS 已成為全球領先的英語考試逾 30 年，並由英國文化協會、澳洲教育國際開發署和劍橋大學語言測評考試院共同擁有。

關於 IELTS

國際英語水平測試 (IELTS) 是世界上最受歡迎的英語水平測試。至今已有超過 10,000 個機構信賴 IELTS 作為教育、移民和專業認證英語能力的安全可靠指標。IELTS 由英國文化協會、澳洲教育國際開發署和劍橋大學語言測評考試院共同擁有。

英國文化協會是英國的教育和文化關係國際組織，在 100 多個國家/地區設有代表辦事處，並致力通過知識交流來建立信任。

澳洲教育國際開發署是 IDP Education 的子公司，在澳洲、愛爾蘭、美國、加拿大、新西蘭和英國為學生提供升學服務。澳洲教育國際開發署在 60 多個國家/地區管理 IELTS 考試中心。