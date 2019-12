Cramo Oyj Pörssitiedote 19.12.2019, klo 9.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Cramo Oyj on vastaanottanut 18.12.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 17.12.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

Norges Bankin kokonaisosuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,60 % 0,02 % 5,62 %* 44.690.554 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,70 % 0,02 % 4,72 % –

*Cramo on täydentänyt liputusilmoituksen tietoja korjaamalla yhteenlasketun %-osuuden

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000384243 2.501.015 5,60 % A YHTEENSÄ 2.501.015 5,60 %









B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet



Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Lainassa olevat osakkeet (oikeus takaisinottoon) N/A Milloin tahansa Osaketoimitus 7.400 0,02 % B YHTEENSÄ 7.400 0,02 %



Tietoja liputusvelvollisesta:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.





CRAMO OYJ

Leif Gustafsson

toimitusjohtaja





Lisätietoja:



Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com







Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

