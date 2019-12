December 19, 2019 02:30 ET

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

19.12.2019 klo 9.30

Aktia ostaa Alandian henkivakuutuskannan

Aktia Henkivakuutus Oy ja henkivakuutusyhtiö Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia ovat sopineet Alandian henkivakuutuskannan luovuttamisesta Aktialle. Siirron on tarkoitus tapahtua vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Aktia hoitaa tälläkin hetkellä suurinta osaa Liv-Alandian vakuutuksista.

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia on Alandia Försäkring Abp:n (Alandia Vakuutus) tytäryhtiö ja sen vakuutuskanta koostuu noin 11 000 henkivakuutuksesta, joista suurinta osaa Aktia on hoitanut jo 56 vuoden ajan. Aktia on myös pääosin vastannut Liv-Alandian asiakkaiden asiakaspalvelusta siitä lähtien, kun Liv-Alandia lopetti uusien henkivakuutustuotteiden myynnin vuoden 2019 alussa. Vakuutussopimukset siirtyvät Aktialle nykyisillä ehdoilla eikä kannansiirto edellytä sen kohteena olevilta asiakkailta erityisiä toimenpiteitä.

”Aktia ja Alandia ovat tehneet yhteystyötä jo 1960-luvulta lähtien, ja me hoidamme tälläkin hetkellä suurinta osaa Liv-Alandian vakuutuksista. Henkivakuutuskannan ostaminen tukee myös hyvin Aktian päivitettyä strategiaa, joten järjestely on meille looginen seuraava askel”, kertoo Aktian varatoimitusjohtaja Juha Hammarén.

”Henkivakuutuskannan luovuttaminen Aktialle on meille luontevaa Alandian toiminnan uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Yhteistyömme Aktian kanssa on ollut sujuvaa, ja Aktia on ollut meille hyvä ja luotettava yhteistyökumppani. Liv-Alandian asiakkaat voivat siis olla turvallisin mielin, sillä heitä palvellaan jatkossakin entiseen tapaan. Kuten olemme aikaisemmin tiedottaneet, Alandia keskittyy vastedes ainoastaan meri-, vene- ja kuljetusvakuutuksiin”, sanoo Alandia Vakuutuksen toimitusjohtaja Tony Karlström.

Järjestelyn on tarkoitus toteutua vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kannansiirto vaatii toteutuakseen vielä Finanssivalvonnan hyväksynnän.

Lisätietoja:

Juha Hammarén, varatoimitusjohtaja, Aktia Pankki ja hallituksen puheenjohtaja, Aktia Henkivakuutus

Puh. 010 247 6350, juha.hammaren@aktia.fi

Tony Karlström, toimitusjohtaja, Alandia Vakuutus

Puh. 040 509 4874, tony.karlstrom@alandia.com

