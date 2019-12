Finanstilsynet

Nasdaq Copenhagen A/S





19. december 2019





Storaktionærmeddelelse



Med henvisning til kapitalmarkedsloven § 30 oplyses det hermed, at Vestjysk Bank A/S dags dato har modtaget meddelelse fra AP Pension f.m.b.a., CVR-nummer 19 38 25 83, om ændring i deres aktiebeholdning i Vestjysk Bank A/S. AP Pension har pr. 18. december 2019 reduceret deres beholdning af aktier i Vestjysk Bank A/S, således at AP Pension ejer aktier i Vestjysk Bank A/S svarende til 19,94% af den samlede aktiekapital og de samlede stemmerettigheder.





Vestjysk Bank A/S







Jan Ulsø Madsen

Adm. bankdirektør







Vestjysk Bank A/S

Torvet 4-5

7620 Lemvig

Telefon 96 63 20 00



CVR-nr. 34 63 13 28

www.vestjyskbank.dk