Ole Mikkelsen, bl.a. tidligere adm. direktør for Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS), tiltræder som direktør for BI Erhvervsejendomme A/S pr. 1. januar 2020.

Ved samme lejlighed fratræder Kurt Hangaard som direktør for selskabet.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til kommunikationschef Dag Holmstad på tlf. nr. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S BI Erhvervsejendomme A/S

Malene Ehrenskjöld Lars Bo Bertram

Direktør Bestyrelsesformand