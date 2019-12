Boliga Gruppen A/S

December 19, 2019 05:00 ET

Boliga Gruppen A/S: Forventer højere resultat i regnskabsåret 2019

Selskabsmeddelelse nr. 21/2019

De tidligere udmeldte forventninger til 2019 opjusteres.

Boliga Gruppen forventer således for 2019 en omsætning på ca. 48-50 mio. kr. mod tidligere 47-50 mio. kr., et resultat af primær drift (EBITDA) på 4,5-6,0 mio. kr. mod tidligere 3-5 mio. kr. samt et resultat før skat på 7,5-9,0 mio. kr. mod tidligere 5,0-7,0 mio. kr.

Justeringerne kan primært henføres til øget omsætning efter indførsel af nye forretningskoncepter samt større besparelser end forventet.

For yderligere information, kontakt venligst:

Boliga Gruppen A/S

Laust Farver, CEO

Telefon: +45 28 40 49 88

Mail: lf@boliga.com