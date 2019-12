Next Games Oyj Yhtiötiedote 19.12.2019 klo:13:00



Next Games päivittää tiedonantopolitiikkaansa näkymien ja raportointiaikataulun osalta. Next Games julkaisee jatkossa vuositasolla markkinoille suunnatun näkemyksensä yhtiön tulevaisuudennäkymistä. Yhtiö julkaisee näkymät vuodelle 2020 tilikauden 2019 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Tämän lisäksi yhtiö julkaisee Nasdaq First North -markkinapaikan sääntöjen mukaisesti jatkossa puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen aiemman neljännesvuosittaisen raportoinnin sijaan.

Yhtiö julkistaa vuoden 2020 aikana seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2019 perjantaina 28.2.2020

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2020 perjantaina 28.8.2020

Next Gamesin vuosikertomus 2019 julkaistaan viimeistään viikolla 11 vuonna 2020 ja varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 20.5.2020.

Next Gamesin sijoittajakalenteri ja päivitetty tiedonantopolitiikka löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.nextgames.com/sijoittajille

Lisätietoja:

Saara Bergström

Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet

investors@nextgames.com

+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi