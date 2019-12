Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO

19.12.2019 kello 13.00

Privanet antaa tulosvaroituksen

Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt merkittävistä konserniyhtiöidensä taseessa olevien arvopapereiden alaskirjauksista. Alaskirjausten vaikutus tulokseen ja sijoituspalvelutoiminnan tuottoihin on yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Alaskirjausten lisäksi hallitus on päätynyt tekemään 2,4 miljoonan euron arvosta kuluvarauksia koskien yhtiön aiemman johdon aikaisista liiketoimista mahdollisesti realisoituvia vastuita sekä saamisten arvonalentumisia. Toimenpiteiden seurauksena konsernin sijoituspalvelutoiminnan tuotot vuodelta 2019 jäävät -0,9 miljoonaan euroon (2018: 8,3 miljoonaa euroa) ja liiketulos on noin -11 miljoonaa euroa (2018: -3,4 miljoonaa euroa).

Tehtyjen alaskirjausten taustalla on yhtiön strateginen päätös, jonka mukaan oman taseen kautta harjoitettavasta sijoitustoiminnasta pääsääntöisesti luovutaan. Arvopapereiden käyvän arvon määrittämisessä on käytetty viimeisintä tietoa kohdeyhtiöistä ja aiempaa varovaisempaa arvonmääritystä. Näin ollen konserniyhtiöiden omistamien arvopapereiden osalta on pyritty arvostuksiin, joilla niistä voidaan irtautua lyhyellä aikavälillä. Yhtiö on myös päättänyt pääsääntöisesti luopua huomattavasti pääomia sitoneesta käytännöstä, jossa se on toiminut oman taseensa kautta ankkurisijoittajana kaikilla konserniyhtiöidensä järjestämillä rahoituskierroksilla.

Kuluvan vuoden aikana konsernin toiminnan tehostaminen on vaatinut kustannusrakenteen merkittävää keventämistä, hallituksen kokoonpanon muutoksia ja ylimmän johdon vaihtamista, vakavaraisuuden ja likviditeetin vahvistamista sekä strategian selkeyttämistä. Strategiset muutokset edellyttävät vielä konsernin yhtiörakenteen yksinkertaistamista ja toimiluvallisen toiminnan keskittämistä yhteen toimilupayhtiöön. Strategiset panostukset on tarkoitus suunnata ennen kaikkea Premarket-jälkimarkkinapaikan kehittämiseen ja rahoitusjärjestelyihin entistä suuremmille kohdeyhtiöille, joille uskotaan olevan kysyntää entistä laajemman sijoittajajoukon keskuudessa.

Mittavista alaskirjauksista huolimatta konsernin vakavaraisuus säilyy riittävällä tasolla, eikä kertaluonteisilla tasejärjestelyillä ole negatiivisia vaikutuksia kassavirtaan. Konsernin likviditeetti on toisella vuosipuoliskolla vahvistunut, ja arvopapereiden realisoinnin edistämisellä tavoitellaan osaltaan myös sen parantamisesta entisestään. Yhtiö katsoo, että konsernin taseeseen ei enää sisälly olennaista riskiä tulevien alaskirjaustarpeiden osalta. Yhtiö arvioikin konsernin liiketuloksen vuodelta 2020 olevan positiivinen. Yhtiö on julkaissut vuotta 2020 koskevan sijoittajakalenterinsa verkkosivuillaan www.privanetgroup.fi.

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)500 701 230

timo.laitinen@privanet.fi



Privanet Group Oyj

Riku Lindström, toimitusjohtaja

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konserniin kuuluvat Privanet Capital Markets Oy, joka keskittyy pääomajärjestelyihin, sekä Privanet Securities Oy, joka ylläpitää Suomen johtavaa listaamattomien yritysten arvopapereiden jälkimarkkinaa. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

