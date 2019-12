December 19, 2019 07:00 ET

December 19, 2019 07:00 ET

Kruger Inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier vendus sous les marques populaires telles que SpongeTowels(MD), Scotties(MD), Purex(MD) et Cashmere(MD)

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier vendus sous les marques populaires telles que SpongeTowels(MD), Scotties(MD), Purex(MD) et Cashmere(MD)

Kruger Inc.

MISSISSAUGA, Ontario, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Produits Kruger S.E.C. (« Produits Kruger ») a annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel avec les Maple Leafs de Toronto, dans le cadre duquel Produits Kruger est maintenant la marque officielle de papiers des Maple Leafs de Toronto. Dans le cadre de ce partenariat, Produits Kruger a procédé au lancement d’une boîte cubique de papiers-mouchoirs arborant fièrement les couleurs des Maple Leafs de Toronto, qui est disponible chez certains détaillants dans la région du Grand Toronto. Les trois versions de cette boîte cubique de papiers-mouchoirs affichent le bleu et le blanc emblématiques des Maple Leafs de Toronto. Ce lancement viendra s’ajouter à la gamme de papiers-mouchoirs ScottiesMD regroupant plus de 50 designs attrayants pour l’ajout d’une touche parfaite au style et au confort de toute pièce.

« Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier vendus sous les marques populaires telles que SpongeTowelsMD, ScottiesMD, PurexMD et CashmereMD ». Nous sommes très fiers de faire équipe avec les Maple Leafs de Toronto et d’avoir été nommés leur fournisseur officiel de papiers. Nous avons donc bien hâte d’organiser des promotions avec différentes entreprises et installations dans la région du Grand Toronto », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction chez Produits Kruger.

« Il est toujours très agréable de travailler avec une société canadienne profondément enracinée qui fabrique ses produits ici même au Canada », a expliqué Jeff Deline, agent en chef des Revenus chez MLSE. « Nous sommes contents que nos fans puissent apporter leurs boîtes cubiques de papiers-mouchoirs aux couleurs des Maple Leafs de Toronto à la maison durant la période des Fêtes. »

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestiques, industriels et commerciaux. Comptant quelque 2 500 employés, Produits Kruger a été reconnue parmi les meilleurs employeurs dans la région du Grand Toronto au cours des huit dernières années, a figuré au palmarès des entreprises les mieux gérées du Canada en 2019 et s’est classée en 2019 au 10e rang des 50 meilleures entreprises citoyennes du magazine Corporate Knights. Produits Kruger exploite huit établissements de production qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca

INFORMATION :

François Paroyan

Vice-président principal, avocat général et responsable des affaires corporatives

Produits Kruger S.E.C.

Tél. : 905.812.6936

Francois.Paroyan@krugerproducts.ca

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9cbde9a1-7c8e-4507-83b4-bb9c842c3722/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60744b7b-0785-4262-98a8-4e0fdeced93c/fr