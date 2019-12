Selskabsmeddelelse



Nr.15 2019



København, 19. december 2019



Storaktionærmeddelelse Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 38 oplyses det hermed, at FIL Limited har informeret Scandinavian Tobacco Group A/S om, at investeringsforeninger, som administreres af selskaber i FIL Limited per den 2. juni 2017 kontrollerede en samlet aktiebeholdning, der var under 5% af selskabets aktiekapital og at FIL Limited udøvede mindre end 5% af de samlede stemmerettigheder. Selskabet modtog meddelelsen herom den 18. december 2019.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Investorhenvendelser: Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 5084 7222 eller torben.sand@st-group.com Pressehenvendelser: Simon Mehl Augustesen, Director of Group Communications, telefon: +45 5084 7211 eller simon.augustesen@st-group.com









