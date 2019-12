Statkraft AS

December 19, 2019 08:10 ET

Birgitte Ringstad Vartdal blir ny konserndirektør for europeisk vind- og solkraft i Statkraft.

(Oslo, 19. desember 2019) Birgitte Ringstad Vartdal trer inn i konsernledelsen i Statkraft fra 1. april 2020 som konserndirektør med ansvar for europeisk vind- og solkraft. Hun overtar etter Steinar Bysveen som ønsker å fratre stillingen som konserndirektør.



Ringstad Vartdal kommer fra stillingen som administrerende direktør i Golden Ocean. Tidligere har hun også vært finansdirektør i Golden Ocean, hatt ulike posisjoner i Torvald Klaveness og jobbet i Hydro Energi. Hun er utdannet sivilingeniør i matematikk fra NTNU og har en mastergrad i finansiell matematikk fra Heriot-Watt University i Edinburgh.

- Jeg vil takke Steinar Bysveen for hans svært solide bidrag til konsernets positive utvikling det siste tiåret, som konserndirektør med ulike ansvarsområder i Statkrafts konsernledelse. Samtidig er jeg veldig fornøyd med å få Birgitte på laget, med ansvar for en helt sentral del av vår vekststrategi fremover, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

Innen 2025 har Statkraft en ambisjon om å være et av de ledende fornybarselskapene i verden. En viktig brikke i dette arbeidet er satsingen på sol- og vindkraft i Europa, som Birgitte Ringstad Vartdal får ansvaret for etter Steinar Bysveen. I tillegg overtar hun ansvaret for gjennomføringen av selskapets globale byggeprosjekter, samt satsingene på nye forretningsområder som biodrivstoff, hydrogen, elbillading og datasentre.

- Statkraft har en ambisiøs strategi og unik posisjon for videre vekst innen fornybar energi. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven og bidra til denne veksten sammen med resten av organisasjonen, sier påtroppende konserndirektør for vind- og solkraft Europa, Birgitte Ringstad Vartdal.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innenfor vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør i energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Vedlegg