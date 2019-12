VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d’annoncer qu’elle est en train de concevoir les points de vente de cannabis au détail suivants sur ses sites de culture :



un point de vente au détail de 1 200 pieds carrés adjacent à son installation de culture et de transformation autorisée de 37 000 pieds carrés située à Scarborough, en Ontario ; et,

un point de vente au détail de 690 pieds carrés situé à la ferme adjacent à son installation autorisée de culture de cannabis artisanale, AAA Heidelberg, de 8 000 pieds carrés situé à London, Ontario.

Globalement, ses installations sur site offriront une proximité privilégiée avec une zone d’achalandage potentielle de plus de 8,5 millions d’acheteurs de cannabis. L’établissement et le fonctionnement éventuel des emplacements de vente au détail sur site d’AgraFlora, permettront à la société de mieux contrôler son écosystème, de la production à la distribution finale de cannabis, tout en favorisant une intégration verticale et en améliorant sa capacité à établir les prix au lieu d’être à la merci de ceux-ci.

Les magasins sur site représenteront de nouveaux canaux de distribution aux consommateurs sans intermédiaire pour AgraFlora alors que la société progresse vers une production au premier trimestre de 2020. Sa production actuelle prévue de 2020 de fleurs de cannabis séchées est d’environ 170 000 kilogrammes, comprenant la production prévue à son complexe de serres Delta de 2,2 millions pieds carrés, celle du producteur autorisé Sanna Health / Sustainable Growth Strategic et par l’entremise de son installation de culture de cannabis artisanale AAA Heidelberg. De plus, AgraFlora prévoit la récupération réussie de plus d’un million de grammes de retailles de cannabis de première qualité servant à fabriquer des produits de cannabis à valeur ajoutée sur une base annualisée.

L’opportunité d’avoir des magasins sur site est née des récentes modifications adoptées à la législation provinciale régissant le marché de détail du cannabis. Le 6 novembre 2019, le gouvernement provincial de l’Ontario a publié ses perspectives économiques et sa revue financière pour 2019, et a annoncé des mises à jour clés concernant la façon dont il ouvrira le marché du cannabis au détail. La législation révisée autorise maintenant les producteurs autorisés à ouvrir des magasins de détail sur leurs sites de production.

L’installation stratégique Sanna Health / Sustainable Growth d’AgraFlora (Scarborough, Ontario) est située sur 16 acres et comprend 27 000 pieds carrés d’espace de culture et de transformation autorisé par Santé Canada. Elle possède également une option pour étendre sa zone de production actuelle à 89 000 pieds carrés et un vaste espace commercial et industriel pour une expansion future. Avec un point de vente sur site, la société cherche à tirer parti de sa proximité privilégiée avec une population de 7 millions d’habitants dans la RGT et dans les environs immédiats.

Le point de vente au détail sur site prévu à AAA Heidelberg (London, Ontario) permettra à AgraFlora de tirer profit d’une zone d’achalandage de 1,5 million d’acheteurs dans un rayon de 90 minutes. London, en Ontario, est la 11e plus grande région métropolitaine du Canada et est stratégiquement située au carrefour de Toronto, en Ontario, de Détroit, au Michigan, et de Buffalo, à New York offrant ainsi à la société une opportunité lucrative de conquérir une importante part du marché touristique du cannabis.

Brandon Boddy, PDG d’AgraFlora a déclaré : « Contrairement aux canaux de distribution et de commercialisation du cannabis plus traditionnels, la mise en place de points de vente au détail sur site nous permettra de mieux contrôler le processus des semences jusqu’à la vente des produits, augmentant ainsi les marges et améliorant nos protocoles d’assurance qualité à travers la chaîne de valeur du cannabis. Notre objectif est de réaliser ce projet innovant aussi rapidement que le permet le processus réglementaire. Nous espérons que ce nouveau canal direct de distribution contribuera de manière significative à l’expansion de nos revenus et de nos marges au cours de l’exercice 2020. »

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2 200 000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51 500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication « GMP » située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d’autres occasions à saisir au sein de l’industrie du cannabis. Pour plus d’informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

