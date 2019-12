TORONTO, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a annoncé aujourd’hui les gagnants de son programme Prix de Platinum Elite 2019 de Sage. Les meilleurs partenaires ont été reconnus pour leur contribution exceptionnelle à accroître la vision de Sage SaaS, en favorisant le succès des clients. À cet égard, ils se mériteront un voyage inoubliable à Nevis, aux Antilles.



Les partenaires d’affaires gagnants ont réalisé une remarquable performance selon deux critères :

Importante croissance des revenus récurrents annualisés (RRA) d'une année à l'autre

Importante hausse des revenus d'une année à l'autre pour les produits Sage Business Cloud.

En plus d’être récipiendaire de cette distinction très prisée, nous soulignerons les réalisations des gagnants lors de la cérémonie de remise de prix à Nevis, en présence du Président de Sage, Blair Crump.

Dewey Forrester, VPD des Partenaires, Comptables et Alliances chez Sage a déclaré, « Les gagnants du Programme Sage Platinum Elite 2019, ont démontré une approche axée sur le client dans tous les aspects de leur travail, et ils ont réalisé une performance extraordinaire tout au long de l'année. La clé pour devenir une grande entreprise SaaS consiste à travailler en partenariat avec les meilleurs, entre autres, un partenaire faisant preuve de dévouement et de fidélité qui a contribué au succès de nos clients communs. Je suis vraiment impatient de saluer leurs réalisations et de procéder à la planification de projets pour 2020 à Nevis.

« Nos partenaires jouent un rôle primordial à offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. » « Les Prix de Platinum Elite Partner nous offrent une chance de souligner leur travail acharné, et leur dévouement à assurer le succès de Sage et de nos clients, » a déclaré Nancy Teixeira, Vice-Présidente de Partner Strategy and Sales de Sage Amérique du Nord. « Nous sommes certainement ravis de souligner le travail incroyable qu'ils font au quotidien. »

Sage Platinum Elite est un programme mondial, et les gagnants au Canada sont les suivants :

BAASS Business Solutions

The Answer Company

À propos de Sage :

Sage est le chef de file mondial du marché de la technologie qui aide les petites et moyennes entreprises à maximiser la performance. Des millions de clients à travers le monde font confiance à Sage pour offrir la meilleure technologie infonuagique et le meilleur soutien, et accompagné de nos partenaires, gérer les finances, les opérations, ainsi que les ressources humaines. Nous croyons qu'il faut faire tout en notre pouvoir pour aider les gens à être les meilleurs possible, et en s'appuyant sur l'expertise de nos 13 000 collègues qui travaillent avec les entreprises et les communautés, cela contribue à faire toute une différence dans le monde.

Sage. Maximisez votre performance.

Découvrez-en davantage à www.sage.com/ca .

