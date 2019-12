MONTRÉAL, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (TSX : TH) (NASDAQ :THTX), une société biopharmaceutique au stade de la commercialisation, est heureuse d’annoncer aujourd’hui une estimation de ses revenus annuels pour son exercice financier 2019 et ses perspectives financières pour son exercice financier 2020.



Theratechnologies s’attend à déclarer des revenus consolidés de l’ordre de 63,3 millions $ US pour son exercice financier 2019, comparativement à des revenus consolidés de 45,2 millions $ US pour l’exercice financier précédent, représentant ainsi une augmentation d’environ 40%.

Les revenus consolidés du quatrième trimestre 2019 devraient s’élever à 16,5 millions $ US, représentant ainsi une augmentation de 17,7% comparativement aux revenus consolidés de la période correspondante de 2018 et une augmentation de 2,1% comparativement aux revenus consolidés du troisième trimestre 2019.

Les ventes nettes de TrogarzoMD (ibalizumab-uiyk, injection) au cours du quatrième trimestre 2019 devraient s’élever à environ 7,7 millions $ US, représentant ainsi une augmentation d’environ 81% par rapport à la période correspondante de 2018 et d’environ 11,3% comparativement aux ventes nettes consolidées du troisième trimestre 2018.

Les ventes nettes de l’EGRIFTAMD (tésamoréline pour injection) au cours du quatrième trimestre 2019 devraient s’élever à environ 8,7 millions $ US, ce qui représente une baisse de 10% par rapport à la période correspondante pour l’exercice 2018 et à une baisse de 4,8% par rapport aux ventes nettes consolidées du troisième trimestre 2019. Bien que les ventes d’unités de produits se soient accrues de 5,3% au quatrième trimestre 2019 par rapport aux ventes pour la période correspondante de l’exercice 2018 et du troisième trimestre 2019, lesdites ventes nettes furent affectées par une charge non anticipée liée aux rabais gouvernementaux n’ayant pas été comptabilisés par l’une de nos pharmacies distribuant le produit. Une partie des unités de produits vendus à cette pharmacie fut incorrectement classée par celle-ci comme se rapportant à des patients bénéficiant d’un régime de couverture d’assurance commercial alors qu’ils étaient des patients bénéficiant d’une couverture d’assurance publique éligibles aux rabais.

«Notre exercice financier 2019 en a été un de croissance, mais également de transition. Nos revenus se sont fortement accrus alors que nous avons rebâti notre pipeline. En 2020, nous entendons implanter plusieurs nouvelles mesures de mise en marché aux États-Unis visant TrogarzoMD et planifions débuter la commercialisation de ce produit en Europe. Nous sommes également confiant que le récent lancement de EGRIFTA SVMC déclenchera un nouvel intérêt et créera un momentum pour ce produit au cours des prochaines années. Au niveau de la R&D, nous planifions débuter, en fin 2020, une étude clinique de Phase III pour le traitement du NASH chez les patients atteints du VIH, de même qu’une étude clinique de Phase I pour notre nouvelle plateforme oncologique », a déclaré M. Luc Tanguay, président et chef de la direction de Theratechnologies Inc.

Prévision de revenus 2020

Theratechnologies prévoit que ses revenus consolidés se situeront entre 83 millions $ US et 87 millions $ US pour son exercice financier 2020. Cela représenterait une augmentation de revenus de l’ordre de 31% à 37% par rapport aux revenus de son exercice financier 2019.

La société s’attend à maintenir une solide position de trésorerie compte tenu que la croissance anticipée des revenus générera assez de fonds pour financer ses activités d’exploitation et ses programmes de recherche clinique en 2020.

«Nous avons l’intention de focaliser sur la mise en place rigoureuse de notre plan stratégique et de faire de 2020 une année pivot du point de vue des revenus, tout en continuant à bâtir notre avenir par l’entremise du développement de notre pipeline prometteur. Notre société est plus forte que jamais et nous savons que nous pouvons réussir à réaliser notre ambitieux quoique réaliste plan stratégique», conclut M. Tanguay.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique commerciale offrant des thérapies spécialisées répondant à des besoins médicaux pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la société a accès à l’heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci.

Tous les chiffres énoncés concernant les résultats du quatrième trimestre et ceux de son exercice financier 2019 sont préliminaires et susceptibles d’être modifiés lors de la publication de nos résultats financiers consolidés pour l’exercice financier terminé le 30 novembre 2019, car la société n’a pas encore terminé ses procédés et ses contrôles ayant trait à ses états financiers annuels.

Tous les chiffres énoncés quant aux prévisions de revenus pour l’exercice 2020 sont des énoncés prospectifs assujettis aux mises en garde ci-dessous.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et comportent des risques et des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Ces hypothèses comprennent, notamment, la réussite de la mise en place de notre plan stratégique, l’augmentation des ventes de nos produits, l’acceptation par les patients et les médecins de nos produits, le remboursement par les payeurs publics et privés de nos produits, la non-découverte d’effets secondaires négatifs importants provenant de l’utilisation de nos produits, l’absence de rappel de l’un ou l’autre de nos produits, la capacité des sous-traitants de la société à fabriquer ses produits pour faire face à la demande, l’absence de litige avec les fournisseurs-clés de la société, l’absence de litige visant la propriété intellectuelle de la société, l’absence de modification aux lois actuelles visant notamment les tarifs douaniers et les taxes à l’importation, l’approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) de notre étude de Phase III en NASH chez les patients atteints du VIH, la capacité de la société à recruter des patients pour son étude clinique de Phase III et la rapidité avec laquelle ce recrutement pourra être fait, l’obtention de résultats positifs quant à l’efficacité et l’innocuité de la tésamoréline pour traiter le NASH chez les patients atteints du VIH, l’approbation par la FDA de la tésamoréline pour le traitement du NASH chez les patients atteints de VIH, l’obtention de résultats positifs dans l’étude de Phase I visant notre plateforme oncologique et l’absence de la perte d’employés-clés.

Les risques et incertitudes pouvant avoir un effet négatif important sur les résultats et les prévisions contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur la non-réalisation de l’une ou de plusieurs des hypothèses mentionnées ci-dessus. De plus, les investisseurs sont invités à consulter les rubriques « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 20 février 2019 et du prospectus préalable de base simplifié daté du 15 novembre 2019 (Prospectus) pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes concernant Theratechnologies et ses activités. La notice annuelle et le Prospectus se trouvent sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov sous la forme d’un Form F-10. Le lecteur est invité à étudier attentivement les risques et incertitudes susmentionnés et les autres risques et incertitudes et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date des présentes et traduisent les attentes de la société à cette date. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information aux présentes, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

Renseignements

Philippe Dubuc

Vice-président senior et Chef de la direction financière

514-336-7800