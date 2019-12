December 19, 2019 11:08 ET

AS “Olainfarm” informē, ka 2020.gadā finanšu rezultātu publicēšana plānota šādos datumos:



Neauditēts 2019.gada finanšu pārskats - 2020. gada 28. februārī;

Neauditēts 2020. gada 3 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats - 2020. gada 29.maijā;

Neauditēts 2020. gada 6 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats - 2020. gada 31.augustā;

Neauditēts 2020. gada 9 mēnešu starpperioda konsolidēts finanšu pārskats - 2020. gada 30.novembrī.

AS “Olainfarm” auditētu 2019.gada konsolidēto un nekonsolidēto finanšu pārskatu publicēs 2020.gada 30.aprīlī.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 60 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

