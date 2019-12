Paris, le 19 décembre 2019 – 17h45

AM Best confirme la note A (Excellent) assortie d’une perspective « stable » attribuée à Coface North America Insurance Company

L'agence de notation AM Best a confirmé, le 17 décembre, la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) ‘A’ (Excellent) attribuée à Coface North America Insurance Company. Cette note s’accompagne d’une perspective « stable ».

Coface North America Insurance Company (CNAIC) est une entité opérationnelle d’assurance-crédit qui revêt une importance majeure au sein du Groupe Coface. Elle est son principal moyen d’accès au marché nord-américain, marché de taille importante.

Dans son communiqué de presse, l’agence souligne que cette note « reflète la solidité financière de Coface, considérée comme très forte par AM Best, ainsi qu’une performance opérationnelle adéquate, un modèle économique favorable et une gestion des risques appropriée ».

L’agence de notation estime que le Groupe bénéficie d’une position de leader sur le marché mondial de l’assurance-crédit. AM Best considère le Groupe Coface comme un assureur principalement actif dans une seule ligne de métier dont elle souligne cependant la bonne diversification par zones géographiques et par secteurs d’activité. Les revenus de commissions et l’affacturage en Allemagne et en Pologne offrent également une réelle diversification.

AM Best s’attend à ce que «la performance opérationnelle du groupe va se maintenir à un bon niveau sur le moyen terme, notamment en raison de la capacité du management à prendre rapidement des mesures adéquates de réduction des risques en cas de dégradation de la performance ».





CONTACTS



MÉDIAS







Saphia GAOUAOUI

T. +33 (0)1 49 02 14 91

saphia.gaouaoui@coface.com ANALYSTES / INVESTISSEURS







Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com







Benoit CHASTEL

T. +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2019 /2020

(sous réserve de changements)

Résultats 2019 : 5 février 2020, après bourse

Journée investisseurs : 25 février 2020 (Paris)

Résultats T1-2020 : 23 avril 2020, après bourse

Assemblée Générale 2019 : 14 Mai 2020

Résultats S1-2020 : 29 juillet 2020, après bourse

Résultats 9M-2020 : 29 octobre 2020, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/Investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP),

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2019 ainsi qu’au Document de référence 2018.





Coface : for trade - ensemble, développons l’entreprise

70 ans d’expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait de Coface une référence dans l’assurance-crédit, la gestion des risques et l’économie mondiale. Les experts de Coface, dont l’ambition est de devenir le partenaire d’assurance-crédit le plus agile de l’industrie, opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant 50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d’exportation. En 2018, Coface comptait ~4 100 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de €1,4 Mds.







www.coface.com













COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2018 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 3 avril 2019 sous le numéro D.19-0261, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

Pièce jointe