Selskabsmeddelelse nr. 13/2019 Odense, 19. december 2019





Scape Technologies A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 15. januar 2020

Selskabet afholdt den 9. december ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den 31.12.2023 at udvide selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nom. DKK 2.000.000 aktier til markedskurs, mod kontant betaling og uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

Selskabets bestyrelse har efterfølgende fundet det hensigtsmæssigt at have mulighed for alternativt eller supplerende at kunne udvide selskabets aktiekapital med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Selskabet indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at opnå en separat bemyndigelse til selskabets bestyrelse til i perioden indtil den 31.12.2023 at udvide selskabets aktiekapital ad en flere gange med op til nom. DKK 4.000.000 aktier med fortegningsret for selskabets aktionærer og i øvrigt på de vilkår der fremgår af vedhæftede indkaldelse.

Som nævnt i selskabsmeddelelse af 15. november 2019 har Scape Technologies siden notering på Nasdaq First North Growth Market i slutningen af november 2018 fokuseret på eksekveringen af forretningsstrategien med særlig vægt på den produktudvikling, der skal højne brugervenligheden og forenkle konfigurering, salg, installation og support samt opbygning af internationale salgs- og distributionskanaler.

Selskabet har i den forbindelse også ansat en række nye medarbejdere og gennemgået en reorganisering med fokus på ease-of-use i udviklingsafdelingen samt partnerrekruttering og indtjening på kundesager.

Sideløbende med disse fokusområder er salgspipeline fortsat udbygget og har eksempelvis resulteret i nye kunder som BMW ligesom produktpaletten er blevet udvidet med en ny stationær bin-picking scanner, der allerede er solgt i flere eksemplarer.

Senest er Scape Technologie’s flyttet til nye lejede lokaler, der vil effektivisere arbejdsgangene, og med fokus på finansiel styrkelse og forbedret driftsøkonomi har selskabet netop ansat Søren Kovsted som ny CFO fra 1. januar 2020.

Selskabet arbejder i den forbindelse også på at etablere kreditfaciliteter, for at styrke den finansielle fleksibilitet generelt og ifm større kundeprojekter.

Selskabets ledelse har dog konstateret, at mens markedsopbygningen i Europa går planmæssigt tager markedsopbygningen i Kina længere tid end forventet omend potentialet fortsat er meget stort. Det store markedspotentiale gør sig også gældende i det øvrige Asien, herunder Korea, der er blandt verdens største bilproducenter, og hvor Scape netop har rekrutteret sin første partner.

Scape Technologies har desuden efter en række virksomhedsbesøg i U.S.A. nu kontakt til en række amerikanske systemintegratorer, maskinbyggere og robotforhandlere, der påtænker at etablere samarbejde med selskabet for at sælge og implementere SCAPE Bin-Pickere på det store amerikanske marked fra 2020.

Bestyrelsen beder derfor om bemyndigelse til på et senere tidspunkt at kunne træffe beslutning om en kapitalforhøjelse for at styrke driftsøkonomien mens forretningsstrategien implementeres samt at styrke det finansielle beredskab til fortsat markedsopbygning i de store markeder i Kina, Korea, USA og Japan.

Den ekstraordinære generalforsamling i Scape Technologies A/S finder sted onsdag den 15. januar 2020 kl. 14:00.



Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontor Østerbro 5C, 5000 Odense C.





Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke binpicking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af binpicker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der

tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende

seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.





Bestyrelsen

Jens Munch-Hansen, formand

Claus Risager

Fu Yu Chen





Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk





Vedhæftet: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

