December 19, 2019 11:45 ET

Communiqué de presse – jeudi 19 décembre 2019 – 17h45

ARGAN livre un nouvel entrepôt de 13 000 m² près de Lyon, le quatrième de l’année 2019

Quelques jours après la livraison d’un entrepôt à Niort, ARGAN maintient son rythme élevé d’inaugurations avec un nouveau développement sur la commune d’Albon (26) à une soixantaine de kilomètres au sud de Lyon.

ARGAN, loueur-développeur d’entrepôts logistiques PREMIUM, annonce avoir livré un nouveau bâtiment logistique sur la commune d’Albon (26), à une soixantaine de kilomètres au sud de Lyon. Cette plateforme de 13 000 m², idéalement située en bordure d’autoroute A7, est intégralement louée à la société NUTRITION & SANTE, dans le cadre d’un bail longue durée de 10 ans.

NUTRITION & SANTE, filiale de OTSUKA, troisième groupe pharmaceutique japonais qui a réalisé plus de 9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires biologiques et diététiques.

Cette nouvelle plateforme PREMIUM, à température dirigée (15°C - 25°C) et certifiée BREEAM Good, permettra de pérenniser les activités logistiques et de soutenir la croissance du groupe NUTRITION & SANTE grâce notamment à sa capacité d’extension de 6 000 m².

Comme c’est désormais le cas pour l’ensemble des nouveaux développements ARGAN, ce bâtiment est équipé d’une centrale photovoltaïque. D’une puissance de 130 kWc, installée en toiture, elle est destinée à l’autoconsommation de l’exploitant.

Ce dernier développement vient clôturer un exercice 2019 particulièrement dynamique pour ARGAN, avec la livraison de quatre nouveaux bâtiments logistiques pour une surface totale de 133 000 m².





A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 15/10/2019 son patrimoine représente 2,83 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,600 Mds € et générant 140 millions € de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

