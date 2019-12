December 19, 2019 11:45 ET

1er succès commercial d’ampleur en Afrique de l’Ouest :

Signature d’un contrat de 200 K$

Dardilly, 19 décembre 2019.

Rocketmine Ghana, soutenue sur le plan technique et opérationnel par MTSI, remporte un contrat de près de 200 K$ pour une mission de cartographie Lidar dans le cadre de l’important projet de construction d’une voie autoroutière devant relier Abidjan (Côte d’Ivoire) à Lagos (Nigéria) et passant par Accra (Ghana), Lomé (Togo) et Cotonou (Bénin).

Ce très important projet d’infrastructure, correspondant à la construction d’une autoroute d’environ 1 028 km, est porté par ECOWAS (Econcomic Communauty of West African States) et bénéficie du soutien financier de nombreux organismes internationaux, notamment la Banque Mondiale et l’Union Européenne.

La mission confiée s’inscrit dans le cadre des études environnementales préliminaires destinées à préciser le tracé de la future autoroute. Elle concerne la portion ghanéenne de voie, soit 425 km entre la frontière de la Côte d’Ivoire à l’ouest et celle du Togo à l’est. Elle permettra de définir le tracé exact, tout en tenant compte de l’aménagement possible de certaines portions déjà existantes.

Pour le groupe Delta Drone, ce succès commercial est majeur à plus d’un titre :

La taille du contrat est significative et il constitue une référence de premier ordre pour toute l’Afrique de l’Ouest,

La synergie entre les deux filiales du Groupe Delta Drone, Rocketmine Ghana et MTSI, a été exemplaire et démontre la complémentarité des savoir-faire. Elle pourrait être le socle de nombreuses autres collaborations, notamment pour d’importants projets dans le secteur des mines dont le processus de digitalisation devient une réalité,

Il permet à Rocketmine Ghana d’élargir son champ de prospection commerciale, alors que la société était jusqu’alors spécialisée exclusivement dans le secteur minier.

La réalisation de cette mission est programmée pour le 1er trimestre 2020, et aura un impact positif sur les comptes 2020 du Groupe. Elle contribuera à l’amélioration des performances de la filiale Rocketmine Ghana dont l’activité est déjà bénéficiaire en 2019.

