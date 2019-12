COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 19 décembre 2019

Le Groupe ADP se dote d'une nouvelle organisation

pour optimiser sa performance et son développement.

Il procède à de nouvelles nominations

Pour poursuivre et accentuer sa stratégie de création de valeur, le Groupe ADP met en place une organisation intégrée pour l'ensemble du groupe avec la création de deux nouvelles directions, l'identification de dix filières métiers et un renforcement des liens opérationnels entre le Groupe ADP et TAV Airports.

Les activités du Groupe ADP, qui emploie environ 26 000 salariés et gère directement 24 aéroports dans le monde, se déploient à travers les plateformes parisiennes ainsi qu'à travers ses différentes filiales, dont TAV Airports (détenu à 46,1 %), ses filiales dédiées aux commerces et services, Airport International Group (société concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia d'Amman en Jordanie, détenue à 51 %) ou encore ADP Ingénierie et Merchant Aviation, ses filiales d'ingénierie.Le Groupe ADP est ainsi présent dans125 aéroports répartis dans 50 pays.

Le Groupe ADP souhaite poursuivre le développement des plateformes aéroportuaires parisiennes et saisir de nouvelles opportunités à l'international pour bâtir dans la durée un leader aéroportuaire mondial. Il a pour ambition que les activités à l'international contribuent à hauteur de 35 % à 40 % du résultat opérationnel courant du groupe à horizon 2025 (contre 27,4 % en 2018). De même, TAV Airports souhaite développer ses activités tant en Turquie que dans d'autres pays.

Il s'agit pour le Groupe ADP d'accélérer son développement tout en garantissant sa robustesse financière. Cette stratégie repose sur une logique industrielle et implique une meilleure intégration des activités de TAV Airports et d'Airport International Group au sein du groupe, afin de favoriser les synergies opérationnelles, d'optimiser les ressources et de dégager des marges de manœuvre pour poursuivre le développement de l'ensemble de l'entreprise.

Dans cette optique, le Groupe ADP aménage son organisation avec quatre volets :

la création d'une nouvelle Direction du Développement , qui regroupera l'ensemble des équipes concernées du groupe. Cette direction sera compétente sur tous les projets de développement, y compris les développements non aéroportuaires et ceux des filiales de services (BTA, spécialisée dans la restauration, ATU, spécialisée dans les commerces en duty free, etc.) ;

la création d'une Direction générale des Opérations, dont la compétence s'étendra à l'international . Elle sera notamment chargée de l'animation des responsables des plateformes aéroportuaires en France et à l'étranger ;

la création de 10 filières "groupe" organisées chacune autour d'une famille de métiers et prenant en compte systématiquement les expertises liées à l'innovation et au développement durable. Ces filières fonctionneront sur un mode matriciel avec des rattachements hiérarchiques, mais aussi fonctionnels. Elles contribueront ainsi au développement des synergies au sein du groupe ;

enfin, la mise en place d'une nouvelle instance de coordination tournée vers le développement et la performance. Les Comités exécutifs du Groupe ADP et de TAV Airports demeurent inchangés et un nouveau "Comité du Développement et de la Performance" est créé qui regroupe 8 membres appartenant aux deux entreprises.

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a déclaré : « ce fonctionnement plus intégré se fera dans le respect des instances de gouvernance des différentes sociétés et permettra de mettre tous les partenariats noués avec les autres acteurs de l'activité aéroportuaire dans le monde (autorités publiques, coactionnaires, salariés, compagnies, sous-traitants) au service d'une ambition commune de développement de l'activité, de développement durable, d'innovation et d'attractivité ».

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a procédé aux nominations des deux responsables des directions ainsi crées :

À compter du 2 janvier 2020 ,

u Fernando ECHEGARAY est nommé directeur général adjoint chargé de la Direction générale des opérations du Groupe ADP, membre du Comité Exécutif.

Entré dans le Groupe ADP en juin 2017, il occupait précédemment la fonction de directeur général d'ADP lnternational.

u Xavier HÜRSTEL est nommé directeur général adjoint chargé de coordonner les opérations de développement du Groupe ADP, membre du Comité Exécutif.

Dans le cadre de la stratégie du groupe ADP, Xavier Hürstel sera en charge de la coordination des projets de développement de l'ensemble des activités et entités du groupe auprès du Président-directeur général. Il apportera ses expériences du développement international en BtoB et en BtoC, des négociations dans des univers complexes et régulés et des transformations d’entreprises à forte dimension d’intérêt général et à impact social. Il sera en charge de la coordination des projets de développement du groupe.

En remplacement de Fernando Echegaray, il sera proposé au conseil d’administration d’ADP international de le nommer directeur général de cette filiale, et au conseil d’administration d'ADP ingénierie de le nommer Président du conseil d’administration.

À propos de Fernando Echegaray

De nationalité espagnole, Fernando Echegaray, 60 ans, est ingénieur industriel de l'Université Polytechnique de Barcelone et titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique de l'Université des îles Baléares. Il est également diplômé en gestion et administration des entreprises de l'IESE Business School.

Il a occupé différents postes à responsabilité au sein du gestionnaire aéroportuaire espagnol AENA. Entre 1985 et 1999, il est directeur adjoint de l'aéroport de Palma de Majorque, puis en 2000, il devient directeur des opérations du Grupo Aeroportuario del Pacifico au Mexique.

De 2004 à 2006, il est directeur général des aéroports des îles Canaries et également directeur général de l'aéroport de Tenerife-Sud de 2003 à 2004. De 2006 à 2011, il fut directeur général de l'aéroport international de Barcelone- El Prat, puis occupa, de 2012 à 2017, le poste de directeur de l'ensemble du réseau espagnol du groupe AENA.

Fernando Echegaray rejoint le Groupe ADP en juin 2017 comme directeur des opérations d'ADP International avant d'être nommé directeur général d'ADP International.

À propos de Xavier Hürstel

Âgé de 50 ans, diplômé de l'IEP de Paris, de l'Université Paris-Dauphine et ancien élève de l’ENA, Xavier Hürstel exerce des fonctions dirigeantes en entreprise depuis plus de dix ans, après quinze ans passés au service de l’État.

Xavier Hürstel a commencé sa carrière comme administrateur civil à la direction du Budget, où il a notamment traité des politiques sociales des entreprises publiques et été membre de la délégation française de négociation du Pacte de stabilité (1995-1999). Il a ensuite rejoint à Bruxelles la Représentation de la France auprès de l’Union européenne et été président du Comité budgétaire du Conseil de l’UE (1999-2002).

Entre 2002 et 2006, il a été conseiller au sein de cabinets de plusieurs ministres de l’Économie, des Finances et du Budget, ainsi qu'au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, puis Dominique de Villepin.

En 2008, il rejoint le PMU comme directeur général-délégué, puis en 2014 devient Président-directeur général.Il a notamment déployé une profonde transformation numérique de l’entreprise dans le cadre de l’ouverture du marché des jeux en ligne et accompagné la forte internationalisation de l'entreprise.

En 2017, il intègre le groupe de conseil et de technologie Sopra Steria, comme directeur exécutif, groupe au sein duquel il a supervisé l’ensemble de l’activité Secteur public pour l'Europe ainsi que la transformation des fonctions Marketing, Communication et RSE.

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2018, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 176 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 478 millions d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr

