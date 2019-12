Information réglementée

Sous embargo jusqu’au 19/12/2019 à 17h40

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le jeudi 19 décembre, Conferinvest SA, une filiale à 100% de Banimmo SA, a vendu la totalité des actions de SAS Golf Hôtel de Chantilly à Aumalia SA, à présent déjà opérateur de l’hôtel. Cette transaction comprend également la vente du terrain de golf adjacent, le Golf de Chantilly. La vente est basée sur une valeur immobilière de 31,5 mio euros.

L’hôtel, situé à Chantilly près de Paris, et exploité sous la marque Mercure, dispose de 200 chambres, 3 restaurants et plus de 20 salles de conférence. Il faisait partie du portefeuille de Banimmo depuis 2006.

Suite à cette transaction, Banimmo clôture ses activités opérationnelles en France et pourra se focaliser dès lors entièrement sur ses activités de développement en Belgique.

Également cette semaine, Banimmo a signé un contrat locatif avec Electrolux SA portant sur 3.796 m2 d’espace de bureaux, 1.594 m2 de showroom et 1.496 m2 d’entreposage dans l’immeuble situé 40, rue de la fusée à Haren. Le bail de 9 ans prend effet à partir du 1 juillet 2020 et prend fin le 30 juin 2029. Electrolux avait fait rénover à fond l’immeuble en 2011 dans le cadre d’une location-financement TVA qui prend fin le 30 juin 2020. Le solde de l’espace de bureaux, soit 1.356 m2 au rez-de-chaussée, sera dès lors commercialisé.

Dans l’immeuble situé 3, Avenue de Schiphol à Evere, le locataire existant Cofely Services a prolongé son contrat locatif pour la totalité de l’immeuble jusqu’au 30 septembre 2029, sans possibilité de résiliation anticipative par le locataire. L’immeuble comprend 3.333 m2 d’espace de bureaux et 370 m2 d’entreposage.

Finalement, l’acte fut passé au cours de la semaine dernière, pour la vente à CityDev de deux étages vacants dans un immeuble situé 60, rue de la fusée à Haren.

Ainsi, Banimmo clôture l’année 2019 avec le désinvestissement d’un nombre de positions non stratégiques et une amélioration du taux d’occupation de son portefeuille actuel à long terme.

Contact

Banimmo

Bld. Bischoffsheim 33

BE-1000 Bruxelles

Tél. : +32 2 710 53 11



www.banimmo.be Laurent Calonne

CEO

Laurent.Calonne@banimmo.be



Werner Van Walle

Président du conseil d’administration

Werner.VanWalle@patronale-life.be





A propos de Banimmo

Banimmo est un développeur immobilier « pur-sang » coté en bourse qui se focalise sur le développement d’immeubles de bureaux en Belgique, par le redéveloppement de sites à potentiel et la construction de projets « built-to-suit » pour ses clients. Le portefeuille immobilier actuel comprend environ 40.000 m2 d’immeubles et une réserve foncière sur laquelle 275.000 m2 de surfaces planchers peuvent être développées. La société se différencie en se focalisant sur la durabilité et sur les centres urbains et leur environnement.

Banimmo est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Brussels (BANI).

